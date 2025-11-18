nufdog מחיר היום

מחיר nufdog (NUF) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000552, עם שינוי של 4.49% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NUF ל USD הוא $ 0.00000552 לכל NUF.

nufdog כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,519.26, עם היצע במחזור של 999.29M NUF. ב‑24 השעות האחרונות, NUF סחר בין $ 0.00000524 (נמוך) ל $ 0.00000552 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00029395, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000524.

ביצועים לטווח קצר, NUF נע ב -- בשעה האחרונה ו -24.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

nufdog (NUF) מידע שוק

שווי שוק $ 5.52K$ 5.52K $ 5.52K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.52K$ 5.52K $ 5.52K אספקת מחזור 999.29M 999.29M 999.29M אספקה כוללת 999,288,232.373883 999,288,232.373883 999,288,232.373883

שווי השוק הנוכחי של nufdog הוא $ 5.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NUF הוא 999.29M, עם היצע כולל של 999288232.373883. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.52K.