NPC On Solana מחיר היום

מחיר NPC On Solana (NPCS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.81% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NPCS ל USD הוא $ 0 לכל NPCS.

NPC On Solana כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 501,312, עם היצע במחזור של 997.95M NPCS. ב‑24 השעות האחרונות, NPCS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03908342, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NPCS נע ב -1.06% בשעה האחרונה ו +11.62% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.36K.

NPC On Solana (NPCS) מידע שוק

שווי שוק $ 501.31K$ 501.31K $ 501.31K נפח (24 שעות) $ 1.36K$ 1.36K $ 1.36K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 501.31K$ 501.31K $ 501.31K אספקת מחזור 997.95M 997.95M 997.95M אספקה כוללת 997,948,357.2894872 997,948,357.2894872 997,948,357.2894872

שווי השוק הנוכחי של NPC On Solana הוא $ 501.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.36K. ההיצע במחזור של NPCS הוא 997.95M, עם היצע כולל של 997948357.2894872. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 501.31K.