Novo Nordisk xStock מחיר היום

מחיר Novo Nordisk xStock (NVOX) בזמן אמת היום הוא $ 46.2, עם שינוי של 0.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NVOX ל USD הוא $ 46.2 לכל NVOX.

Novo Nordisk xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 522,830, עם היצע במחזור של 11.32K NVOX. ב‑24 השעות האחרונות, NVOX סחר בין $ 45.83 (נמוך) ל $ 46.48 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 66.15, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 34.28.

ביצועים לטווח קצר, NVOX נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו -1.13% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.54K.

Novo Nordisk xStock (NVOX) מידע שוק

שווי שוק $ 522.83K$ 522.83K $ 522.83K נפח (24 שעות) $ 1.54K$ 1.54K $ 1.54K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 93.10M$ 93.10M $ 93.10M אספקת מחזור 11.32K 11.32K 11.32K אספקה כוללת 2,015,512.279401107 2,015,512.279401107 2,015,512.279401107

שווי השוק הנוכחי של Novo Nordisk xStock הוא $ 522.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.54K. ההיצע במחזור של NVOX הוא 11.32K, עם היצע כולל של 2015512.279401107. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 93.10M.