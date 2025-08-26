Novem Pro (NVM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.410295 $ 0.410295 $ 0.410295 24 שעות נמוך $ 0.410529 $ 0.410529 $ 0.410529 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.410295$ 0.410295 $ 0.410295 גבוה 24 שעות $ 0.410529$ 0.410529 $ 0.410529 שיא כל הזמנים $ 0.973843$ 0.973843 $ 0.973843 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01890379$ 0.01890379 $ 0.01890379 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) +0.05% שינוי מחיר (7D) -0.00% שינוי מחיר (7D) -0.00%

Novem Pro (NVM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.410485. במהלך 24 השעות האחרונות, NVM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.410295 לבין שיא של $ 0.410529, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NVMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.973843, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01890379.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NVM השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Novem Pro (NVM) מידע שוק

שווי שוק $ 94.12M$ 94.12M $ 94.12M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 94.12M$ 94.12M $ 94.12M אספקת מחזור 229.28M 229.28M 229.28M אספקה כוללת 229,278,148.6030311 229,278,148.6030311 229,278,148.6030311

שווי השוק הנוכחי של Novem Pro הוא $ 94.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NVM הוא 229.28M, עם היצע כולל של 229278148.6030311. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 94.12M.