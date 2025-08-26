עוד על NVM

Novem Pro מחיר (NVM)

1 NVM ל USDמחיר חי:

$0.410482
$0.410482
0.00%1D
Novem Pro (NVM) טבלת מחירים חיה
Novem Pro (NVM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.01%

+0.05%

-0.00%

-0.00%

Novem Pro (NVM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.410485. במהלך 24 השעות האחרונות, NVM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.410295 לבין שיא של $ 0.410529, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NVMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.973843, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01890379.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NVM השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Novem Pro (NVM) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Novem Pro הוא $ 94.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NVM הוא 229.28M, עם היצע כולל של 229278148.6030311. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 94.12M.

Novem Pro (NVM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Novem Proל USDהיה $ +0.00018935.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNovem Pro ל USDהיה . $ +0.0073554396.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNovem Pro ל USDהיה $ +0.0073554396.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Novem Proל USDהיה $ +0.0070380384490969.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00018935+0.05%
30 ימים$ +0.0073554396+1.79%
60 ימים$ +0.0073554396+1.79%
90 ימים$ +0.0070380384490969+1.74%

מה זהNovem Pro (NVM)

The NVM NOVEM PRO token is a standalone token (comparable to other cryptocurrencies) that is not pegged to the price of gold. It is a digital means of payment on the network stored in the Binance Smart Chain. NVM stands for NOVEM. PRO stands for the attractive advantages (discounts) granted when buying gold in combination with an option for positive performance. The NVM NOVEM PRO token is available for purchase from NOVEM GOLD. The market determines its price. This means that the NVM NOVEM PRO token also has an attractive prospect of increasing value.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Novem Pro (NVM) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Novem Proתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Novem Pro (NVM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Novem Pro (NVM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Novem Pro.

בדוק את Novem Pro תחזית המחיר עכשיו‏!

NVM למטבעות מקומיים

Novem Pro (NVM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Novem Pro (NVM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NVM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Novem Pro (NVM)

כמה שווה Novem Pro (NVM) היום?
החי NVMהמחיר ב USD הוא 0.410485 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NVM ל USD?
המחיר הנוכחי של NVM ל USD הוא $ 0.410485. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Novem Pro?
שווי השוק של NVM הוא $ 94.12M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NVM?
ההיצע במחזור של NVM הוא 229.28M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NVM?
‏‏NVM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.973843 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NVM?
NVM ‏‏רשם מחירATL של 0.01890379 USD.
מהו נפח המסחר של NVM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NVM הוא -- USD.
האם NVM יעלה השנה?
NVM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NVM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
