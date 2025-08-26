Novem Gold Token (NNN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 669.65$ 669.65 $ 669.65 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00129991$ 0.00129991 $ 0.00129991 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Novem Gold Token (NNN) המחיר בזמן אמת של הוא $94.61. במהלך 24 השעות האחרונות, NNN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NNNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 669.65, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00129991.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NNN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Novem Gold Token (NNN) מידע שוק

שווי שוק $ 20.39M$ 20.39M $ 20.39M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.51M$ 20.51M $ 20.51M אספקת מחזור 216.81K 216.81K 216.81K אספקה כוללת 216,809.9482071621 216,809.9482071621 216,809.9482071621

שווי השוק הנוכחי של Novem Gold Token הוא $ 20.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NNN הוא 216.81K, עם היצע כולל של 216809.9482071621. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.51M.