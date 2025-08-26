עוד על NNN

Novem Gold Token סֵמֶל

Novem Gold Token מחיר (NNN)

לא רשום

1 NNN ל USDמחיר חי:

$94.61$94.61
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Novem Gold Token (NNN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:35:25 (UTC+8)

Novem Gold Token (NNN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0$ 0

$ 0$ 0

$ 669.65$ 669.65

$ 0.00129991$ 0.00129991

--

--

0.00%

0.00%

Novem Gold Token (NNN) המחיר בזמן אמת של הוא $94.61. במהלך 24 השעות האחרונות, NNN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NNNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 669.65, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00129991.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NNN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Novem Gold Token (NNN) מידע שוק

$ 20.39M$ 20.39M

----

$ 20.51M$ 20.51M

216.81K 216.81K

216,809.9482071621 216,809.9482071621

שווי השוק הנוכחי של Novem Gold Token הוא $ 20.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NNN הוא 216.81K, עם היצע כולל של 216809.9482071621. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.51M.

Novem Gold Token (NNN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Novem Gold Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNovem Gold Token ל USDהיה . $ -25.6468220340.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNovem Gold Token ל USDהיה $ -25.6863690140.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Novem Gold Tokenל USDהיה $ -32.9684821943281.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -25.6468220340-27.10%
60 ימים$ -25.6863690140-27.14%
90 ימים$ -32.9684821943281-25.84%

מה זהNovem Gold Token (NNN)

NNN NOVEM GOLD tokens Digitized "deed of ownership" of the NNN NOVEM GOLD bars. Securely stored in the latest Binance Smart Chain for direct computer-to-computer (peer-to-peer) transactions. NNN NOVEM GOLD tokens are "stable tokens" with an absolute value of a special class, which are 100% backed by physical gold. 1g gold = 1 NNN NOVEM GOLD token.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Novem Gold Token (NNN) משאב

האתר הרשמי

Novem Gold Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Novem Gold Token (NNN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Novem Gold Token (NNN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Novem Gold Token.

בדוק את Novem Gold Token תחזית המחיר עכשיו‏!

NNN למטבעות מקומיים

Novem Gold Token (NNN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Novem Gold Token (NNN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NNN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Novem Gold Token (NNN)

כמה שווה Novem Gold Token (NNN) היום?
החי NNNהמחיר ב USD הוא 94.61 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NNN ל USD?
המחיר הנוכחי של NNN ל USD הוא $ 94.61. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Novem Gold Token?
שווי השוק של NNN הוא $ 20.39M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NNN?
ההיצע במחזור של NNN הוא 216.81K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NNN?
‏‏NNN השיג מחיר שיא (ATH) של 669.65 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NNN?
NNN ‏‏רשם מחירATL של 0.00129991 USD.
מהו נפח המסחר של NNN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NNN הוא -- USD.
האם NNN יעלה השנה?
NNN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NNN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Novem Gold Token (NNN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.