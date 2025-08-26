Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) מידע על מחיר (USD)

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.644258. במהלך 24 השעות האחרונות, AUDD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.623507 לבין שיא של $ 0.652886, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AUDDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.16, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.36464.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AUDD השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, -0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Novatti Australian Digital Dollar הוא $ 428.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AUDD הוא 665.84K, עם היצע כולל של 665839.082973. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 428.75K.