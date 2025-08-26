עוד על AUDD

AUDD מידע על מחיר

AUDD מסמך לבן

AUDD אתר רשמי

AUDD טוקניומיקה

AUDD תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Novatti Australian Digital Dollar סֵמֶל

Novatti Australian Digital Dollar מחיר (AUDD)

לא רשום

1 AUDD ל USDמחיר חי:

$0.644258
$0.644258$0.644258
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:46:12 (UTC+8)

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.623507
$ 0.623507$ 0.623507
24 שעות נמוך
$ 0.652886
$ 0.652886$ 0.652886
גבוה 24 שעות

$ 0.623507
$ 0.623507$ 0.623507

$ 0.652886
$ 0.652886$ 0.652886

$ 2.16
$ 2.16$ 2.16

$ 0.36464
$ 0.36464$ 0.36464

-0.02%

-0.02%

-0.03%

-0.03%

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.644258. במהלך 24 השעות האחרונות, AUDD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.623507 לבין שיא של $ 0.652886, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AUDDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.16, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.36464.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AUDD השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, -0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) מידע שוק

$ 428.75K
$ 428.75K$ 428.75K

--
----

$ 428.75K
$ 428.75K$ 428.75K

665.84K
665.84K 665.84K

665,839.082973
665,839.082973 665,839.082973

שווי השוק הנוכחי של Novatti Australian Digital Dollar הוא $ 428.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AUDD הוא 665.84K, עם היצע כולל של 665839.082973. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 428.75K.

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Novatti Australian Digital Dollarל USDהיה $ -0.0001514495781688.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNovatti Australian Digital Dollar ל USDהיה . $ -0.0088501077.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNovatti Australian Digital Dollar ל USDהיה $ +0.0724811510.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Novatti Australian Digital Dollarל USDהיה $ +0.001534437354191.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0001514495781688-0.02%
30 ימים$ -0.0088501077-1.37%
60 ימים$ +0.0724811510+11.25%
90 ימים$ +0.001534437354191+0.24%

מה זהNovatti Australian Digital Dollar (AUDD)

Australian Dollar Stablecoins. Representing one of the largest sovereign currencies in the APAC region on the blockchain.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Novatti Australian Digital Dollarתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Novatti Australian Digital Dollar.

בדוק את Novatti Australian Digital Dollar תחזית המחיר עכשיו‏!

AUDD למטבעות מקומיים

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AUDD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Novatti Australian Digital Dollar (AUDD)

כמה שווה Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) היום?
החי AUDDהמחיר ב USD הוא 0.644258 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AUDD ל USD?
המחיר הנוכחי של AUDD ל USD הוא $ 0.644258. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Novatti Australian Digital Dollar?
שווי השוק של AUDD הוא $ 428.75K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AUDD?
ההיצע במחזור של AUDD הוא 665.84K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AUDD?
‏‏AUDD השיג מחיר שיא (ATH) של 2.16 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AUDD?
AUDD ‏‏רשם מחירATL של 0.36464 USD.
מהו נפח המסחר של AUDD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AUDD הוא -- USD.
האם AUDD יעלה השנה?
AUDD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AUDD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:46:12 (UTC+8)

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.