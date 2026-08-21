NovaChargeX Coin מחיר היום

מחיר NovaChargeX Coin (NCX) בזמן אמת היום הוא $ 0.275424, עם שינוי של 8.09% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NCX ל USD הוא $ 0.275424 לכל NCX.

NovaChargeX Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 33,052,172, עם היצע במחזור של 120.00M NCX. ב‑24 השעות האחרונות, NCX סחר בין $ 0.254775 (נמוך) ל $ 0.275903 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.393193, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.144173.

ביצועים לטווח קצר, NCX נע ב -0.06% בשעה האחרונה ו +11.27% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 6.83K.

NovaChargeX Coin (NCX) מידע שוק

שווי שוק $ 33.05M$ 33.05M $ 33.05M נפח (24 שעות) $ 6.83K$ 6.83K $ 6.83K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.05M$ 33.05M $ 33.05M אספקת מחזור 120.00M 120.00M 120.00M אספקה כוללת 120,000,000.0 120,000,000.0 120,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NovaChargeX Coin הוא $ 33.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 6.83K. ההיצע במחזור של NCX הוא 120.00M, עם היצע כולל של 120000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.05M.