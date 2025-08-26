nounspace ($SPACE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00383363 גבוה 24 שעות $ 0.0042313 שיא כל הזמנים $ 0.0445513 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00337239 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.04% שינוי מחיר (1D) -8.21% שינוי מחיר (7D) -12.72%

nounspace ($SPACE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00385615. במהלך 24 השעות האחרונות, $SPACE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00383363 לבין שיא של $ 0.0042313, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $SPACEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0445513, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00337239.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $SPACE השתנה ב +0.04% במהלך השעה האחרונה, -8.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

nounspace ($SPACE) מידע שוק

שווי שוק $ 395.74K נפח (24 שעות) ---- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 395.74K אספקת מחזור 103.20M אספקה כוללת 103,200,514.8891067

שווי השוק הנוכחי של nounspace הוא $ 395.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $SPACE הוא 103.20M, עם היצע כולל של 103200514.8891067. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 395.74K.