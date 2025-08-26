עוד על NOTI

Noti סֵמֶל

Noti מחיר (NOTI)

1 NOTI ל USDמחיר חי:

$0.00546773
$0.00546773$0.00546773
0.00%1D
Noti (NOTI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:46:05 (UTC+8)

Noti (NOTI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.24133
$ 0.24133$ 0.24133

$ 0.00412451
$ 0.00412451$ 0.00412451

+5.24%

+5.24%

Noti (NOTI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00546773. במהלך 24 השעות האחרונות, NOTI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NOTIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.24133, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00412451.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NOTI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Noti (NOTI) מידע שוק

$ 170.99K
$ 170.99K$ 170.99K

$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M

31.27M
31.27M 31.27M

230,000,000.0
230,000,000.0 230,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Noti הוא $ 170.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NOTI הוא 31.27M, עם היצע כולל של 230000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.26M.

Noti (NOTI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Notiל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNoti ל USDהיה . $ -0.0016983217.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNoti ל USDהיה $ -0.0000043736.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Notiל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0016983217-31.06%
60 ימים$ -0.0000043736-0.07%
90 ימים$ 0--

מה זהNoti (NOTI)

Noti is the first AI-based sniping bot that helps users find and snipe newly launched tokens on decentralized and centralized exchanges. With Noti, you are among the first to buy tokens immediately upon their launch and set up selling strategies. Noti currently supports Ethereum and plans to expand to all other popular chains. Noti provides several key features, including front-running, rug pull, and scam protection, trending tokens dashboard, and selling strategies. Powered by AI, these tools enhance security, prevent users from risks common to the crypto market, and improve their sniping experience. Discover new, promising tokens, pre-filtered for quality, right from the Noti dashboard, and set up the snipes and the sell strategies, all in one place. The platform offers multiple access points for users, including a web platform, a Telegram bot, and API integration. This allows both beginners and experienced traders to utilize Noti’s tools in a way that suits their needs. The user-friendly interface makes it easy to configure snipes, monitor transactions, and set up selling strategies ahead of time.

Noti (NOTI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Noti (NOTI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NOTI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Noti (NOTI)

כמה שווה Noti (NOTI) היום?
החי NOTIהמחיר ב USD הוא 0.00546773 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NOTI ל USD?
המחיר הנוכחי של NOTI ל USD הוא $ 0.00546773. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Noti?
שווי השוק של NOTI הוא $ 170.99K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NOTI?
ההיצע במחזור של NOTI הוא 31.27M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NOTI?
‏‏NOTI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.24133 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NOTI?
NOTI ‏‏רשם מחירATL של 0.00412451 USD.
מהו נפח המסחר של NOTI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NOTI הוא -- USD.
האם NOTI יעלה השנה?
NOTI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NOTI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
