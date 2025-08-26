NOTDOG (NOTDOG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.04% שינוי מחיר (1D) -4.38% שינוי מחיר (7D) +4.23%

NOTDOG (NOTDOG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NOTDOG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NOTDOGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NOTDOG השתנה ב +0.04% במהלך השעה האחרונה, -4.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NOTDOG (NOTDOG) מידע שוק

שווי שוק $ 5.33K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.33K אספקת מחזור 100.00B אספקה כוללת 99,999,998,266.51

שווי השוק הנוכחי של NOTDOG הוא $ 5.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NOTDOG הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999998266.51. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.33K.