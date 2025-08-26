עוד על PHILLIP

NOT A CHILL GUY סֵמֶל

NOT A CHILL GUY מחיר (PHILLIP)

לא רשום

1 PHILLIP ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
NOT A CHILL GUY (PHILLIP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:50:10 (UTC+8)

NOT A CHILL GUY (PHILLIP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.46%

-1.46%

NOT A CHILL GUY (PHILLIP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PHILLIP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PHILLIPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PHILLIP השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NOT A CHILL GUY (PHILLIP) מידע שוק

$ 9.96K
$ 9.96K$ 9.96K

--
----

$ 9.96K
$ 9.96K$ 9.96K

996.16M
996.16M 996.16M

996,157,112.267628
996,157,112.267628 996,157,112.267628

שווי השוק הנוכחי של NOT A CHILL GUY הוא $ 9.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PHILLIP הוא 996.16M, עם היצע כולל של 996157112.267628. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.96K.

NOT A CHILL GUY (PHILLIP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של NOT A CHILL GUYל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNOT A CHILL GUY ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNOT A CHILL GUY ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של NOT A CHILL GUYל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+4.36%
60 ימים$ 0+27.61%
90 ימים$ 0--

מה זהNOT A CHILL GUY (PHILLIP)

The project is about the artist for the character "Chill guy" not actually being very chill. The artist tweeted a not chill tweet which was the foundation for this coin. We are now trying to show the world that "chill guy" might not be so chill after all. By buying our coin, you are joining a movement, to show the world that looks may be deceiving and there is always another side to what you see...

NOT A CHILL GUY (PHILLIP) משאב

האתר הרשמי

NOT A CHILL GUYתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה NOT A CHILL GUY (PHILLIP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NOT A CHILL GUY (PHILLIP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NOT A CHILL GUY.

בדוק את NOT A CHILL GUY תחזית המחיר עכשיו‏!

PHILLIP למטבעות מקומיים

NOT A CHILL GUY (PHILLIP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של NOT A CHILL GUY (PHILLIP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PHILLIP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על NOT A CHILL GUY (PHILLIP)

כמה שווה NOT A CHILL GUY (PHILLIP) היום?
החי PHILLIPהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PHILLIP ל USD?
המחיר הנוכחי של PHILLIP ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של NOT A CHILL GUY?
שווי השוק של PHILLIP הוא $ 9.96K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PHILLIP?
ההיצע במחזור של PHILLIP הוא 996.16M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PHILLIP?
‏‏PHILLIP השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PHILLIP?
PHILLIP ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PHILLIP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PHILLIP הוא -- USD.
האם PHILLIP יעלה השנה?
PHILLIP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PHILLIP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:50:10 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.