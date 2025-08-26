Nostra Staked STRK (NSTSTRK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.122541 גבוה 24 שעות $ 0.140977 שיא כל הזמנים $ 2.2 המחיר הנמוך ביותר $ 0.096074 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.48% שינוי מחיר (1D) -11.12% שינוי מחיר (7D) -3.72%

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.125299. במהלך 24 השעות האחרונות, NSTSTRK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.122541 לבין שיא של $ 0.140977, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NSTSTRKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.2, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.096074.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NSTSTRK השתנה ב -0.48% במהלך השעה האחרונה, -11.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) מידע שוק

שווי שוק $ 175.24K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 175.24K אספקת מחזור 1.40M אספקה כוללת 1,398,541.775616886

שווי השוק הנוכחי של Nostra Staked STRK הוא $ 175.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NSTSTRK הוא 1.40M, עם היצע כולל של 1398541.775616886. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 175.24K.