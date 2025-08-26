עוד על NSTSTRK

Nostra Staked STRK סֵמֶל

Nostra Staked STRK מחיר (NSTSTRK)

לא רשום

1 NSTSTRK ל USDמחיר חי:

-11.10%1D
mexc
USD
Nostra Staked STRK (NSTSTRK) טבלת מחירים חיה
Nostra Staked STRK (NSTSTRK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.48%

-11.12%

-3.72%

-3.72%

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.125299. במהלך 24 השעות האחרונות, NSTSTRK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.122541 לבין שיא של $ 0.140977, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NSTSTRKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.2, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.096074.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NSTSTRK השתנה ב -0.48% במהלך השעה האחרונה, -11.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Nostra Staked STRK הוא $ 175.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NSTSTRK הוא 1.40M, עם היצע כולל של 1398541.775616886. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 175.24K.

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Nostra Staked STRKל USDהיה $ -0.0156778867627765.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNostra Staked STRK ל USDהיה . $ -0.0049069218.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNostra Staked STRK ל USDהיה $ +0.0188934979.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Nostra Staked STRKל USDהיה $ -0.03450827287261198.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0156778867627765-11.12%
30 ימים$ -0.0049069218-3.91%
60 ימים$ +0.0188934979+15.08%
90 ימים$ -0.03450827287261198-21.59%

מה זהNostra Staked STRK (NSTSTRK)

stSTRK is a transferable liquid staking token that represents the share of the total STRK staked through Nostra. stSTRK uses the ERC-4626 standard that enables yield-bearing tokens to be easily integrated into DeFi protocols.

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) משאב

האתר הרשמי

Nostra Staked STRKתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Nostra Staked STRK (NSTSTRK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Nostra Staked STRK (NSTSTRK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Nostra Staked STRK.

בדוק את Nostra Staked STRK תחזית המחיר עכשיו‏!

NSTSTRK למטבעות מקומיים

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Nostra Staked STRK (NSTSTRK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NSTSTRK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Nostra Staked STRK (NSTSTRK)

כמה שווה Nostra Staked STRK (NSTSTRK) היום?
החי NSTSTRKהמחיר ב USD הוא 0.125299 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NSTSTRK ל USD?
המחיר הנוכחי של NSTSTRK ל USD הוא $ 0.125299. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Nostra Staked STRK?
שווי השוק של NSTSTRK הוא $ 175.24K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NSTSTRK?
ההיצע במחזור של NSTSTRK הוא 1.40M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NSTSTRK?
‏‏NSTSTRK השיג מחיר שיא (ATH) של 2.2 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NSTSTRK?
NSTSTRK ‏‏רשם מחירATL של 0.096074 USD.
מהו נפח המסחר של NSTSTRK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NSTSTRK הוא -- USD.
האם NSTSTRK יעלה השנה?
NSTSTRK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NSTSTRK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
