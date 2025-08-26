עוד על COCAINE

Nose Candy סֵמֶל

Nose Candy מחיר (COCAINE)

לא רשום

1 COCAINE ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Nose Candy (COCAINE) טבלת מחירים חיה
Nose Candy (COCAINE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.55%

+4.55%

Nose Candy (COCAINE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, COCAINE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COCAINEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COCAINE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nose Candy (COCAINE) מידע שוק

$ 42.10K
$ 42.10K$ 42.10K

--
----

$ 48.93K
$ 48.93K$ 48.93K

6.00B
6.00B 6.00B

6,969,696,969.0
6,969,696,969.0 6,969,696,969.0

שווי השוק הנוכחי של Nose Candy הוא $ 42.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COCAINE הוא 6.00B, עם היצע כולל של 6969696969.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.93K.

Nose Candy (COCAINE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Nose Candyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNose Candy ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNose Candy ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Nose Candyל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+33.70%
60 ימים$ 0+93.20%
90 ימים$ 0--

מה זהNose Candy (COCAINE)

Degenerate Digital hookers and blow(nose candy), aiming to revolutionize online adult entertainment and sex work. Fun with friends and sexy ladies, Degenerate memes and OG culture, no holds bared. The wild west of Digital Degeneracy. Amazing sexy artfully crafted NTFs for everyones enjoyment. Project tokens can be exchanged for the NFTs with other potential added utility to come. Sit Back and enjoy the ride!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Nose Candy (COCAINE) משאב

האתר הרשמי

Nose Candyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Nose Candy (COCAINE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Nose Candy (COCAINE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Nose Candy.

בדוק את Nose Candy תחזית המחיר עכשיו‏!

COCAINE למטבעות מקומיים

Nose Candy (COCAINE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Nose Candy (COCAINE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על COCAINE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Nose Candy (COCAINE)

כמה שווה Nose Candy (COCAINE) היום?
החי COCAINEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי COCAINE ל USD?
המחיר הנוכחי של COCAINE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Nose Candy?
שווי השוק של COCAINE הוא $ 42.10K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של COCAINE?
ההיצע במחזור של COCAINE הוא 6.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של COCAINE?
‏‏COCAINE השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של COCAINE?
COCAINE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של COCAINE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור COCAINE הוא -- USD.
האם COCAINE יעלה השנה?
COCAINE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את COCAINE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.