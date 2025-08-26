Nose Candy (COCAINE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +4.55% שינוי מחיר (7D) +4.55%

Nose Candy (COCAINE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, COCAINE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COCAINEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COCAINE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nose Candy (COCAINE) מידע שוק

שווי שוק $ 42.10K$ 42.10K $ 42.10K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 48.93K$ 48.93K $ 48.93K אספקת מחזור 6.00B 6.00B 6.00B אספקה כוללת 6,969,696,969.0 6,969,696,969.0 6,969,696,969.0

שווי השוק הנוכחי של Nose Candy הוא $ 42.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COCAINE הוא 6.00B, עם היצע כולל של 6969696969.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.93K.