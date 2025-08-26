עוד על NORD

NORD מידע על מחיר

NORD אתר רשמי

NORD טוקניומיקה

NORD תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Nord Finance סֵמֶל

Nord Finance מחיר (NORD)

לא רשום

1 NORD ל USDמחיר חי:

$0.00861611
$0.00861611$0.00861611
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Nord Finance (NORD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:06:57 (UTC+8)

Nord Finance (NORD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 18.99
$ 18.99$ 18.99

$ 0.00325074
$ 0.00325074$ 0.00325074

--

--

-9.27%

-9.27%

Nord Finance (NORD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00861611. במהלך 24 השעות האחרונות, NORD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NORDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 18.99, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00325074.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NORD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nord Finance (NORD) מידע שוק

$ 63.71K
$ 63.71K$ 63.71K

--
----

$ 78.41K
$ 78.41K$ 78.41K

7.39M
7.39M 7.39M

9,100,000.0
9,100,000.0 9,100,000.0

שווי השוק הנוכחי של Nord Finance הוא $ 63.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NORD הוא 7.39M, עם היצע כולל של 9100000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 78.41K.

Nord Finance (NORD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Nord Financeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNord Finance ל USDהיה . $ -0.0000602602.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNord Finance ל USDהיה $ +0.0029581276.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Nord Financeל USDהיה $ +0.003501967829390811.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0000602602-0.69%
60 ימים$ +0.0029581276+34.33%
90 ימים$ +0.003501967829390811+68.48%

מה זהNord Finance (NORD)

Nord Finance is a Decentralized Financial Ecosystem designed to simplify DeFi investing by bringing key features of traditional finance to the DeFi ecosystem. Nord Finance is built on Ethereum Network. Multichain interoperability of Nord Finance powers a plethora of financial primitives, which constitute Savings, Advisory, Loans against crypto assets, Investment and Fund management. Nord Finance is creating innovative ways for everyone to generate wealth with Blockchain Technology.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Nord Finance (NORD) משאב

האתר הרשמי

Nord Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Nord Finance (NORD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Nord Finance (NORD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Nord Finance.

בדוק את Nord Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

NORD למטבעות מקומיים

Nord Finance (NORD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Nord Finance (NORD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NORD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Nord Finance (NORD)

כמה שווה Nord Finance (NORD) היום?
החי NORDהמחיר ב USD הוא 0.00861611 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NORD ל USD?
המחיר הנוכחי של NORD ל USD הוא $ 0.00861611. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Nord Finance?
שווי השוק של NORD הוא $ 63.71K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NORD?
ההיצע במחזור של NORD הוא 7.39M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NORD?
‏‏NORD השיג מחיר שיא (ATH) של 18.99 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NORD?
NORD ‏‏רשם מחירATL של 0.00325074 USD.
מהו נפח המסחר של NORD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NORD הוא -- USD.
האם NORD יעלה השנה?
NORD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NORD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:06:57 (UTC+8)

Nord Finance (NORD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.