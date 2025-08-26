Nord Finance (NORD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 18.99$ 18.99 $ 18.99 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00325074$ 0.00325074 $ 0.00325074 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -9.27% שינוי מחיר (7D) -9.27%

Nord Finance (NORD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00861611. במהלך 24 השעות האחרונות, NORD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NORDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 18.99, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00325074.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NORD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nord Finance (NORD) מידע שוק

שווי שוק $ 63.71K$ 63.71K $ 63.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 78.41K$ 78.41K $ 78.41K אספקת מחזור 7.39M 7.39M 7.39M אספקה כוללת 9,100,000.0 9,100,000.0 9,100,000.0

שווי השוק הנוכחי של Nord Finance הוא $ 63.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NORD הוא 7.39M, עם היצע כולל של 9100000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 78.41K.