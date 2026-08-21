NonKyotoProtocol מחיר היום

מחיר NonKyotoProtocol (NKP) בזמן אמת היום הוא $ 0.00391214, עם שינוי של 3.37% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NKP ל USD הוא $ 0.00391214 לכל NKP.

NonKyotoProtocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,466,282, עם היצע במחזור של 629.70M NKP. ב‑24 השעות האחרונות, NKP סחר בין $ 0.00365809 (נמוך) ל $ 0.00393061 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04223819, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00210026.

ביצועים לטווח קצר, NKP נע ב +1.42% בשעה האחרונה ו +27.59% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 5.89K.

NonKyotoProtocol (NKP) מידע שוק

שווי שוק $ 2.47M$ 2.47M $ 2.47M נפח (24 שעות) $ 5.89K$ 5.89K $ 5.89K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.92M$ 3.92M $ 3.92M אספקת מחזור 629.70M 629.70M 629.70M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NonKyotoProtocol הוא $ 2.47M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.89K. ההיצע במחזור של NKP הוא 629.70M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.92M.