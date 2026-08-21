Nonchalant Horse מחיר היום

מחיר Nonchalant Horse (HORSE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 32.09% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HORSE ל USD הוא $ 0 לכל HORSE.

Nonchalant Horse כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 120,679, עם היצע במחזור של 929.81M HORSE. ב‑24 השעות האחרונות, HORSE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00152391, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HORSE נע ב -5.03% בשעה האחרונה ו -45.09% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 33.27K.

Nonchalant Horse (HORSE) מידע שוק

שווי שוק $ 120.68K$ 120.68K $ 120.68K נפח (24 שעות) $ 33.27K$ 33.27K $ 33.27K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 120.68K$ 120.68K $ 120.68K אספקת מחזור 929.81M 929.81M 929.81M אספקה כוללת 929,808,617.243093 929,808,617.243093 929,808,617.243093

שווי השוק הנוכחי של Nonchalant Horse הוא $ 120.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 33.27K. ההיצע במחזור של HORSE הוא 929.81M, עם היצע כולל של 929808617.243093. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 120.68K.