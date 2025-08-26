עוד על NON

NON OF US סֵמֶל

NON OF US מחיר (NON)

1 NON ל USDמחיר חי:

-5.00%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
NON OF US (NON) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:49:56 (UTC+8)

NON OF US (NON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.00550276
$ 0.00550276$ 0.00550276

-5.08%

-1.00%

-1.00%

NON OF US (NON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00550276, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NON השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.00% ב-7 הימים האחרונים.

NON OF US (NON) מידע שוק

$ 3.58K
$ 3.58K$ 3.58K

$ 4.21K
$ 4.21K$ 4.21K

849.79M
849.79M 849.79M

999,690,544.2201002
999,690,544.2201002 999,690,544.2201002

שווי השוק הנוכחי של NON OF US הוא $ 3.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NON הוא 849.79M, עם היצע כולל של 999690544.2201002. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.21K.

NON OF US (NON) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של NON OF USל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNON OF US ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNON OF US ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של NON OF USל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.08%
30 ימים$ 0-0.79%
60 ימים$ 0+26.43%
90 ימים$ 0--

מה זהNON OF US (NON)

n the digital realm, whispers speak of a mysterious group. No one knows exactly who they are or what their purpose is. Their symbols and signs appear in the most unexpected places, inviting the observant to delve deeper. It's said that those who can decipher the hidden messages will become part of an exclusive community preparing for something monumental. Beneath ordinary objects lie secrets revealed only to those ready to see them.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

NON OF US (NON) משאב

האתר הרשמי

NON OF USתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה NON OF US (NON) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NON OF US (NON) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NON OF US.

בדוק את NON OF US תחזית המחיר עכשיו‏!

NON למטבעות מקומיים

NON OF US (NON) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של NON OF US (NON) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NON הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על NON OF US (NON)

כמה שווה NON OF US (NON) היום?
החי NONהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NON ל USD?
המחיר הנוכחי של NON ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של NON OF US?
שווי השוק של NON הוא $ 3.58K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NON?
ההיצע במחזור של NON הוא 849.79M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NON?
‏‏NON השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00550276 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NON?
NON ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של NON?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NON הוא -- USD.
האם NON יעלה השנה?
NON ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NON תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:49:56 (UTC+8)

NON OF US (NON) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.