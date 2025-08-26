NOME (NOME) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00170897 גבוה 24 שעות $ 0.00205107 שיא כל הזמנים $ 0.092531 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00169169 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.03% שינוי מחיר (7D) -8.66%

NOME (NOME) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00170956. במהלך 24 השעות האחרונות, NOME נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00170897 לבין שיא של $ 0.00205107, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NOMEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.092531, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00169169.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NOME השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NOME (NOME) מידע שוק

שווי שוק $ 11.22K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.37K אספקת מחזור 6.57M אספקה כוללת 12,500,000.0

שווי השוק הנוכחי של NOME הוא $ 11.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NOME הוא 6.57M, עם היצע כולל של 12500000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.37K.