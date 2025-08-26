עוד על NOM

Nomad סֵמֶל

Nomad מחיר (NOM)

לא רשום

1 NOM ל USDמחיר חי:

--
----
+0.40%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Nomad (NOM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:49:49 (UTC+8)

Nomad (NOM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.48%

+0.48%

+2.50%

+2.50%

Nomad (NOM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NOM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NOMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NOM השתנה ב +0.48% במהלך השעה האחרונה, +0.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nomad (NOM) מידע שוק

$ 12.74K
$ 12.74K$ 12.74K

--
----

$ 12.74K
$ 12.74K$ 12.74K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Nomad הוא $ 12.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NOM הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.74K.

Nomad (NOM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Nomadל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNomad ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNomad ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Nomadל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.48%
30 ימים$ 0+16.85%
60 ימים$ 0+75.32%
90 ימים$ 0--

מה זהNomad (NOM)

$NOM is a cutting-edge meme coin designed for the modern DeFi investor. Embracing a zero buy tax and a minimal 0.01% sell tax, this token prioritizes accessibility and profitability. Fully decentralized and secured by WAGMI, $NOM supports an innovative tipping feature poised to revolutionize token utility in the crypto space. With 100% of the supply locked in liquidity and a transparent, open-source smart contract, $NOM offers a secure and dynamic investment opportunity. Dive into the future of meme coins with $NOM, where community engagement and rapid growth converge.

Nomad (NOM) משאב

האתר הרשמי

Nomadתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Nomad (NOM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Nomad (NOM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Nomad.

בדוק את Nomad תחזית המחיר עכשיו‏!

NOM למטבעות מקומיים

Nomad (NOM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Nomad (NOM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NOM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Nomad (NOM)

כמה שווה Nomad (NOM) היום?
החי NOMהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NOM ל USD?
המחיר הנוכחי של NOM ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Nomad?
שווי השוק של NOM הוא $ 12.74K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NOM?
ההיצע במחזור של NOM הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NOM?
‏‏NOM השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NOM?
NOM ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של NOM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NOM הוא -- USD.
האם NOM יעלה השנה?
NOM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NOM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:49:49 (UTC+8)

