NoDev AI (NODEV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -6.53% שינוי מחיר (7D) -9.02% שינוי מחיר (7D) -9.02%

NoDev AI (NODEV) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NODEV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NODEVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NODEV השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -6.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NoDev AI (NODEV) מידע שוק

שווי שוק $ 6.51K$ 6.51K $ 6.51K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.51K$ 6.51K $ 6.51K אספקת מחזור 996.17M 996.17M 996.17M אספקה כוללת 996,168,807.511015 996,168,807.511015 996,168,807.511015

שווי השוק הנוכחי של NoDev AI הוא $ 6.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NODEV הוא 996.17M, עם היצע כולל של 996168807.511015. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.51K.