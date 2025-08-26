עוד על NODEV

NoDev AI (NODEV) טבלת מחירים חיה
NoDev AI (NODEV) מידע על מחיר (USD)

NoDev AI (NODEV) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NODEV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NODEVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NODEV השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -6.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של NoDev AI הוא $ 6.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NODEV הוא 996.17M, עם היצע כולל של 996168807.511015. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.51K.

NoDev AI (NODEV) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של NoDev AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNoDev AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNoDev AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של NoDev AIל USDהיה $ 0.

מה זהNoDev AI (NODEV)

NODEV is an advanced no-code platform that seamlessly orchestrates the automatic generation of both front-end and back-end code within minutes, drastically reducing development time. Engineered for individuals without technical expertise, NODEV empowers users to construct sophisticated applications effortlessly, eliminating the need for manual coding. From intuitive UI design to comprehensive database management, it delivers an all-encompassing full-stack solution, equipped with an array of powerful tools and utilities that redefine the efficiency and accessibility of modern software development

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

NoDev AI (NODEV) משאב

האתר הרשמי

NoDev AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה NoDev AI (NODEV) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NoDev AI (NODEV) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NoDev AI.

בדוק את NoDev AI תחזית המחיר עכשיו‏!

NODEV למטבעות מקומיים

NoDev AI (NODEV) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של NoDev AI (NODEV) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NODEV הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על NoDev AI (NODEV)

כמה שווה NoDev AI (NODEV) היום?
החי NODEVהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NODEV ל USD?
המחיר הנוכחי של NODEV ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של NoDev AI?
שווי השוק של NODEV הוא $ 6.51K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NODEV?
ההיצע במחזור של NODEV הוא 996.17M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NODEV?
‏‏NODEV השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NODEV?
NODEV ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של NODEV?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NODEV הוא -- USD.
האם NODEV יעלה השנה?
NODEV ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NODEV תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
NoDev AI (NODEV) עדכונים חשובים מהתעשייה

08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

