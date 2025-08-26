עוד על NOD

nod cat סֵמֶל

nod cat מחיר (NOD)

לא רשום

1 NOD ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
nod cat (NOD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:49:31 (UTC+8)

nod cat (NOD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

nod cat (NOD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NOD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NODהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NOD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

nod cat (NOD) מידע שוק

$ 7.43K
$ 7.43K$ 7.43K

--
----

$ 7.43K
$ 7.43K$ 7.43K

998.46M
998.46M 998.46M

998,458,149.227859
998,458,149.227859 998,458,149.227859

שווי השוק הנוכחי של nod cat הוא $ 7.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NOD הוא 998.46M, עם היצע כולל של 998458149.227859. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.43K.

nod cat (NOD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של nod catל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלnod cat ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלnod cat ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של nod catל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-3.21%
60 ימים$ 0+3.32%
90 ימים$ 0--

מה זהnod cat (NOD)

NOD CAT is a meme coin launched on the Solana blockchain, inspired by the popular nod cat meme. Initially developed by the creator of the JAM token, the project emphasizes community engagement and collaboration. After the original developer's departure, the community took the reins to build a friendly and inclusive environment aimed at uniting enthusiasts of the nod cat meme and fostering growth within the Solana ecosystem.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

nod cat (NOD) משאב

האתר הרשמי

nod catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה nod cat (NOD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות nod cat (NOD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור nod cat.

בדוק את nod cat תחזית המחיר עכשיו‏!

NOD למטבעות מקומיים

nod cat (NOD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של nod cat (NOD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NOD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על nod cat (NOD)

כמה שווה nod cat (NOD) היום?
החי NODהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NOD ל USD?
המחיר הנוכחי של NOD ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של nod cat?
שווי השוק של NOD הוא $ 7.43K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NOD?
ההיצע במחזור של NOD הוא 998.46M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NOD?
‏‏NOD השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NOD?
NOD ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של NOD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NOD הוא -- USD.
האם NOD יעלה השנה?
NOD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NOD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.