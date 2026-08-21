Nobiko Coin מחיר היום

מחיר Nobiko Coin (LONG) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.42% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LONG ל USD הוא $ 0 לכל LONG.

Nobiko Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 418,160, עם היצע במחזור של 998.33M LONG. ב‑24 השעות האחרונות, LONG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02200124, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LONG נע ב -1.06% בשעה האחרונה ו +28.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.27K.

Nobiko Coin (LONG) מידע שוק

שווי שוק $ 418.16K$ 418.16K $ 418.16K נפח (24 שעות) $ 1.27K$ 1.27K $ 1.27K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 418.16K$ 418.16K $ 418.16K אספקת מחזור 998.33M 998.33M 998.33M אספקה כוללת 998,325,469.93161 998,325,469.93161 998,325,469.93161

שווי השוק הנוכחי של Nobiko Coin הוא $ 418.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.27K. ההיצע במחזור של LONG הוא 998.33M, עם היצע כולל של 998325469.93161. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 418.16K.