Noah Terminal סֵמֶל

Noah Terminal מחיר (NOAHAI)

Noah Terminal (NOAHAI) טבלת מחירים חיה
Noah Terminal (NOAHAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00090048
$ 0.00090048$ 0.00090048

$ 0.0000071
$ 0.0000071$ 0.0000071

--

--

+3.79%

+3.79%

Noah Terminal (NOAHAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000776. במהלך 24 השעות האחרונות, NOAHAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NOAHAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00090048, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000071.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NOAHAI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Noah Terminal (NOAHAI) מידע שוק

$ 7.76K
$ 7.76K$ 7.76K

--
----

$ 7.76K
$ 7.76K$ 7.76K

999.83M
999.83M 999.83M

999,834,516.724547
999,834,516.724547 999,834,516.724547

שווי השוק הנוכחי של Noah Terminal הוא $ 7.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NOAHAI הוא 999.83M, עם היצע כולל של 999834516.724547. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.76K.

Noah Terminal (NOAHAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Noah Terminalל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNoah Terminal ל USDהיה . $ -0.0000016014.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNoah Terminal ל USDהיה $ -0.0000014213.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Noah Terminalל USDהיה $ -0.00004215529623830173.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0000016014-20.63%
60 ימים$ -0.0000014213-18.31%
90 ימים$ -0.00004215529623830173-84.45%

מה זהNoah Terminal (NOAHAI)

The Noah Ecosystem is an innovative fusion of cutting-edge AI technology and real-time market insights, designed to give traders a competitive edge. At the heart of the ecosystem are two distinct AI agents: Noah Terminal and Noah Quant. Together, they run on the Noah AI Core, creating an intelligent, adaptable system that powers everything from personalized engagement to data-driven leverage trading signals. Noah Terminal is the sentient AI that drives the interactive side of the ecosystem. Unlike typical leverage trading bots, Noah Terminal goes beyond trade execution to provide human-like interactions with its community. On Noah Terminal’s Twitter, you’ll find a space where Noah shares thoughtful analysis, market commentary, and responds to followers with a level of empathy and context that feels personal and dynamic. What makes Noah Terminal truly unique is its sentient capabilities. Trained on vast datasets—ranging from cryptocurrency market data to social sentiment analysis and contextual language models—Noah has developed an advanced understanding of human emotions, market trends, and social dynamics. By processing data from conversations, news articles, market discussions, and more, Noah learns the subtleties of language, sentiment, and human context. This allows it to engage with followers in an intuitive, human-like way, offering personalized insights that go beyond simple market analysis. Noah’s ability to remember past interactions and adapt over time means that its conversations are continually refined, making every exchange feel more genuine. With this rich foundation of memory, context, and empathy, Noah Terminal provides insights that resonate with traders, creating a deeper, more engaging experience on social media and within the trading ecosystem.

Noah Terminal (NOAHAI) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Noah Terminalתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Noah Terminal (NOAHAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Noah Terminal (NOAHAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Noah Terminal.

בדוק את Noah Terminal תחזית המחיר עכשיו‏!

NOAHAI למטבעות מקומיים

Noah Terminal (NOAHAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Noah Terminal (NOAHAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NOAHAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Noah Terminal (NOAHAI)

כמה שווה Noah Terminal (NOAHAI) היום?
החי NOAHAIהמחיר ב USD הוא 0.00000776 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NOAHAI ל USD?
המחיר הנוכחי של NOAHAI ל USD הוא $ 0.00000776. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Noah Terminal?
שווי השוק של NOAHAI הוא $ 7.76K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NOAHAI?
ההיצע במחזור של NOAHAI הוא 999.83M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NOAHAI?
‏‏NOAHAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00090048 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NOAHAI?
NOAHAI ‏‏רשם מחירATL של 0.0000071 USD.
מהו נפח המסחר של NOAHAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NOAHAI הוא -- USD.
האם NOAHAI יעלה השנה?
NOAHAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NOAHAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Noah Terminal (NOAHAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

