Noah Terminal (NOAHAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00090048 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0000071 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +3.79%

Noah Terminal (NOAHAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000776. במהלך 24 השעות האחרונות, NOAHAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NOAHAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00090048, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000071.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NOAHAI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Noah Terminal (NOAHAI) מידע שוק

שווי שוק $ 7.76K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.76K אספקת מחזור 999.83M אספקה כוללת 999,834,516.724547

שווי השוק הנוכחי של Noah Terminal הוא $ 7.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NOAHAI הוא 999.83M, עם היצע כולל של 999834516.724547. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.76K.