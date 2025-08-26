Noah Terminal מחיר (NOAHAI)
Noah Terminal (NOAHAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000776. במהלך 24 השעות האחרונות, NOAHAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NOAHAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00090048, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000071.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, NOAHAI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Noah Terminal הוא $ 7.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NOAHAI הוא 999.83M, עם היצע כולל של 999834516.724547. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.76K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Noah Terminalל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNoah Terminal ל USDהיה . $ -0.0000016014.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNoah Terminal ל USDהיה $ -0.0000014213.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Noah Terminalל USDהיה $ -0.00004215529623830173.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ -0.0000016014
|-20.63%
|60 ימים
|$ -0.0000014213
|-18.31%
|90 ימים
|$ -0.00004215529623830173
|-84.45%
The Noah Ecosystem is an innovative fusion of cutting-edge AI technology and real-time market insights, designed to give traders a competitive edge. At the heart of the ecosystem are two distinct AI agents: Noah Terminal and Noah Quant. Together, they run on the Noah AI Core, creating an intelligent, adaptable system that powers everything from personalized engagement to data-driven leverage trading signals. Noah Terminal is the sentient AI that drives the interactive side of the ecosystem. Unlike typical leverage trading bots, Noah Terminal goes beyond trade execution to provide human-like interactions with its community. On Noah Terminal’s Twitter, you’ll find a space where Noah shares thoughtful analysis, market commentary, and responds to followers with a level of empathy and context that feels personal and dynamic. What makes Noah Terminal truly unique is its sentient capabilities. Trained on vast datasets—ranging from cryptocurrency market data to social sentiment analysis and contextual language models—Noah has developed an advanced understanding of human emotions, market trends, and social dynamics. By processing data from conversations, news articles, market discussions, and more, Noah learns the subtleties of language, sentiment, and human context. This allows it to engage with followers in an intuitive, human-like way, offering personalized insights that go beyond simple market analysis. Noah’s ability to remember past interactions and adapt over time means that its conversations are continually refined, making every exchange feel more genuine. With this rich foundation of memory, context, and empathy, Noah Terminal provides insights that resonate with traders, creating a deeper, more engaging experience on social media and within the trading ecosystem.
