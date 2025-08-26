No1 tiktok cat (PUFF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00547776$ 0.00547776 $ 0.00547776 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -7.05% שינוי מחיר (7D) -2.62% שינוי מחיר (7D) -2.62%

No1 tiktok cat (PUFF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PUFF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PUFFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00547776, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PUFF השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -7.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

No1 tiktok cat (PUFF) מידע שוק

שווי שוק $ 34.36K$ 34.36K $ 34.36K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.36K$ 34.36K $ 34.36K אספקת מחזור 998.66M 998.66M 998.66M אספקה כוללת 998,657,880.665805 998,657,880.665805 998,657,880.665805

שווי השוק הנוכחי של No1 tiktok cat הוא $ 34.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PUFF הוא 998.66M, עם היצע כולל של 998657880.665805. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.36K.