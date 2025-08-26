עוד על PUFF

No1 tiktok cat סֵמֶל

No1 tiktok cat מחיר (PUFF)

לא רשום

1 PUFF ל USDמחיר חי:

--
----
-7.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
No1 tiktok cat (PUFF) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:06:26 (UTC+8)

No1 tiktok cat (PUFF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00547776
$ 0.00547776$ 0.00547776

$ 0
$ 0$ 0

--

-7.05%

-2.62%

-2.62%

No1 tiktok cat (PUFF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PUFF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PUFFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00547776, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PUFF השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -7.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

No1 tiktok cat (PUFF) מידע שוק

$ 34.36K
$ 34.36K$ 34.36K

--
----

$ 34.36K
$ 34.36K$ 34.36K

998.66M
998.66M 998.66M

998,657,880.665805
998,657,880.665805 998,657,880.665805

שווי השוק הנוכחי של No1 tiktok cat הוא $ 34.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PUFF הוא 998.66M, עם היצע כולל של 998657880.665805. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.36K.

No1 tiktok cat (PUFF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של No1 tiktok catל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNo1 tiktok cat ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNo1 tiktok cat ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של No1 tiktok catל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.05%
30 ימים$ 0-22.05%
60 ימים$ 0-2.63%
90 ימים$ 0--

מה זהNo1 tiktok cat (PUFF)

Meet Little $Puff, the No. 1 TikTok cat! Puff is the latest star in a long line of unique feline personalities. Early fans were enchanted by Puff’s impressive cooking skills, while new followers have discovered Puff through clever life hacks and hilarious memes. With over 70 million followers, Puff is the most followed cat on TikTok and the internet, now serving up culinary delights and meme magic on Solana! 🐱🍳

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

No1 tiktok cat (PUFF) משאב

האתר הרשמי

No1 tiktok catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה No1 tiktok cat (PUFF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות No1 tiktok cat (PUFF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור No1 tiktok cat.

בדוק את No1 tiktok cat תחזית המחיר עכשיו‏!

PUFF למטבעות מקומיים

No1 tiktok cat (PUFF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של No1 tiktok cat (PUFF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PUFF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על No1 tiktok cat (PUFF)

כמה שווה No1 tiktok cat (PUFF) היום?
החי PUFFהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PUFF ל USD?
המחיר הנוכחי של PUFF ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של No1 tiktok cat?
שווי השוק של PUFF הוא $ 34.36K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PUFF?
ההיצע במחזור של PUFF הוא 998.66M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PUFF?
‏‏PUFF השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00547776 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PUFF?
PUFF ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PUFF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PUFF הוא -- USD.
האם PUFF יעלה השנה?
PUFF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PUFF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.