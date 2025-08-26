עוד על NML

No Mans Land סֵמֶל

No Mans Land מחיר (NML)

לא רשום

1 NML ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
No Mans Land (NML) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:49:08 (UTC+8)

No Mans Land (NML) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00952256
$ 0.00952256$ 0.00952256

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

No Mans Land (NML) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NML נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NMLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00952256, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NML השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

No Mans Land (NML) מידע שוק

$ 6.29K
$ 6.29K$ 6.29K

--
----

$ 6.29K
$ 6.29K$ 6.29K

949.65M
949.65M 949.65M

949,646,225.353122
949,646,225.353122 949,646,225.353122

שווי השוק הנוכחי של No Mans Land הוא $ 6.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NML הוא 949.65M, עם היצע כולל של 949646225.353122. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.29K.

No Mans Land (NML) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של No Mans Landל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNo Mans Land ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNo Mans Land ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של No Mans Landל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-22.24%
60 ימים$ 0+15.53%
90 ימים$ 0--

מה זהNo Mans Land (NML)

No Man's Land (NML) is a real-life memecoin narrative centered on Daniel’s ambitious journey across continents and his dedication to making a positive impact through charity work. This project offers a fresh take on what a memecoin can represent, intertwining digital assets with real-world adventures to inspire global engagement. As Daniel travels across Brazil, Sweden, Morocco, China, Pakistan, and Siberia, NML holders can follow his story and witness his encounters with different cultures, landscapes, and communities. The project aims to engage the community, enabling them to play a meaningful role by supporting initiatives that address challenges in third-world countries. This journey is documented in detail, and through NML, the community is invited to join virtually, following Daniel’s travels and contributions to local causes.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

No Mans Land (NML) משאב

האתר הרשמי

No Mans Landתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה No Mans Land (NML) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות No Mans Land (NML) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור No Mans Land.

בדוק את No Mans Land תחזית המחיר עכשיו‏!

NML למטבעות מקומיים

No Mans Land (NML) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של No Mans Land (NML) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NML הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על No Mans Land (NML)

כמה שווה No Mans Land (NML) היום?
החי NMLהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NML ל USD?
המחיר הנוכחי של NML ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של No Mans Land?
שווי השוק של NML הוא $ 6.29K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NML?
ההיצע במחזור של NML הוא 949.65M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NML?
‏‏NML השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00952256 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NML?
NML ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של NML?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NML הוא -- USD.
האם NML יעלה השנה?
NML ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NML תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.