NIYOKO by Virtuals (NYKO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0025025$ 0.0025025 $ 0.0025025 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.46% שינוי מחיר (1D) -9.14% שינוי מחיר (7D) -13.44% שינוי מחיר (7D) -13.44%

NIYOKO by Virtuals (NYKO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NYKO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NYKOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0025025, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NYKO השתנה ב +0.46% במהלך השעה האחרונה, -9.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NIYOKO by Virtuals (NYKO) מידע שוק

שווי שוק $ 256.07K$ 256.07K $ 256.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 320.10K$ 320.10K $ 320.10K אספקת מחזור 799.98M 799.98M 799.98M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NIYOKO by Virtuals הוא $ 256.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NYKO הוא 799.98M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 320.10K.