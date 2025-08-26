עוד על NYKO

NIYOKO by Virtuals סֵמֶל

NIYOKO by Virtuals מחיר (NYKO)

לא רשום

1 NYKO ל USDמחיר חי:

$0.0003201
$0.0003201$0.0003201
-9.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
NIYOKO by Virtuals (NYKO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:12:26 (UTC+8)

NIYOKO by Virtuals (NYKO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0025025
$ 0.0025025$ 0.0025025

$ 0
$ 0$ 0

+0.46%

-9.14%

-13.44%

-13.44%

NIYOKO by Virtuals (NYKO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NYKO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NYKOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0025025, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NYKO השתנה ב +0.46% במהלך השעה האחרונה, -9.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NIYOKO by Virtuals (NYKO) מידע שוק

$ 256.07K
$ 256.07K$ 256.07K

--
----

$ 320.10K
$ 320.10K$ 320.10K

799.98M
799.98M 799.98M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NIYOKO by Virtuals הוא $ 256.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NYKO הוא 799.98M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 320.10K.

NIYOKO by Virtuals (NYKO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של NIYOKO by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNIYOKO by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNIYOKO by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של NIYOKO by Virtualsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.14%
30 ימים$ 0-11.50%
60 ימים$ 0-59.55%
90 ימים$ 0--

מה זהNIYOKO by Virtuals (NYKO)

NYKO is a protocol to simplify AI creativity. It offers tools that enable creators to build, curate, and efficiently tokenize AI productivity components, including models, workflows, and prompt artifacts. These assets are easily stored and accessed via the NYKO platform for immediate use. Through its built-in tokenization framework, NYKO ensures that creators earn direct economic rewards via transaction fees, cultivating a dynamic and sustainable ecosystem.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

NIYOKO by Virtuals (NYKO) משאב

האתר הרשמי

NIYOKO by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה NIYOKO by Virtuals (NYKO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NIYOKO by Virtuals (NYKO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NIYOKO by Virtuals.

בדוק את NIYOKO by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

NYKO למטבעות מקומיים

NIYOKO by Virtuals (NYKO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של NIYOKO by Virtuals (NYKO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NYKO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על NIYOKO by Virtuals (NYKO)

כמה שווה NIYOKO by Virtuals (NYKO) היום?
החי NYKOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NYKO ל USD?
המחיר הנוכחי של NYKO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של NIYOKO by Virtuals?
שווי השוק של NYKO הוא $ 256.07K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NYKO?
ההיצע במחזור של NYKO הוא 799.98M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NYKO?
‏‏NYKO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0025025 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NYKO?
NYKO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של NYKO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NYKO הוא -- USD.
האם NYKO יעלה השנה?
NYKO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NYKO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:12:26 (UTC+8)

