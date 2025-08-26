Nitro League (NITRO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.146908$ 0.146908 $ 0.146908 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.20% שינוי מחיר (1D) -5.39% שינוי מחיר (7D) -6.84% שינוי מחיר (7D) -6.84%

Nitro League (NITRO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NITRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NITROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.146908, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NITRO השתנה ב -1.20% במהלך השעה האחרונה, -5.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nitro League (NITRO) מידע שוק

שווי שוק $ 49.22K$ 49.22K $ 49.22K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 243.66K$ 243.66K $ 243.66K אספקת מחזור 201.98M 201.98M 201.98M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Nitro League הוא $ 49.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NITRO הוא 201.98M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 243.66K.