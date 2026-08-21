Nipmod מחיר היום

מחיר Nipmod (NPM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.60% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NPM ל USD הוא $ 0 לכל NPM.

Nipmod כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 28,177, עם היצע במחזור של 100.00B NPM. ב‑24 השעות האחרונות, NPM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NPM נע ב -1.04% בשעה האחרונה ו +23.99% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Nipmod (NPM) מידע שוק

שווי שוק $ 28.18K$ 28.18K $ 28.18K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.18K$ 28.18K $ 28.18K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Nipmod הוא $ 28.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NPM הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.18K.