Ninja Pump מחיר (NINJAPUMP)
--
--
-4.97%
-4.97%
Ninja Pump (NINJAPUMP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NINJAPUMP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NINJAPUMPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, NINJAPUMP השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Ninja Pump הוא $ 20.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NINJAPUMP הוא 999.79M, עם היצע כולל של 999789346.155341. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.44K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Ninja Pumpל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNinja Pump ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNinja Pump ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ninja Pumpל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ 0
|-11.96%
|60 ימים
|$ 0
|+9.26%
|90 ימים
|$ 0
|--
$KAIRA is not just another cryptocurrency; she’s a force of nature, the kunoichi of Ninja Pump, an AI-powered market-making platform poised to revolutionize the way we engage with decentralized finance. Born from a vision of seamless liquidity and unparalleled market efficiency, Kaira embodies stealth, precision, and unwavering dedication. She’s the digital embodiment of a highly skilled ninja, moving silently and swiftly to ensure smooth transactions and optimal performance within the Ninja Pump ecosystem. This isn’t just about capitalizing on a trend; it’s about harnessing the power of artificial intelligence to enhance the decentralized finance experience. Kaira, the kunoichi, represents the project's commitment to precision and agility in the crypto market. We're building a platform that is both powerful and user-friendly, enabling both seasoned traders and newcomers to navigate the world of decentralized finance with confidence and ease. We aim to provide our community with an innovative and exciting approach to market-making, all under the watchful eye of Kaira. Kaira is not simply a token; she is an embodiment of our mission. The $KAIRA token operates on a system, designed to reward community engagement and incentivize participation. We are building a project that we believe will bring true innovation to the market. Join the $KAIRA revolution, embrace the power of AI, and become part of a community that's dedicated to redefining the future of decentralized finance.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.