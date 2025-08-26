Ninja Pump (NINJAPUMP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -4.97% שינוי מחיר (7D) -4.97%

Ninja Pump (NINJAPUMP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NINJAPUMP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NINJAPUMPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NINJAPUMP השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ninja Pump (NINJAPUMP) מידע שוק

שווי שוק $ 20.44K$ 20.44K $ 20.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.44K$ 20.44K $ 20.44K אספקת מחזור 999.79M 999.79M 999.79M אספקה כוללת 999,789,346.155341 999,789,346.155341 999,789,346.155341

שווי השוק הנוכחי של Ninja Pump הוא $ 20.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NINJAPUMP הוא 999.79M, עם היצע כולל של 999789346.155341. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.44K.