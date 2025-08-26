עוד על NINJAPUMP

Ninja Pump סֵמֶל

Ninja Pump מחיר (NINJAPUMP)

לא רשום

1 NINJAPUMP ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
USD
Ninja Pump (NINJAPUMP) טבלת מחירים חיה
Ninja Pump (NINJAPUMP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-4.97%

-4.97%

Ninja Pump (NINJAPUMP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NINJAPUMP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NINJAPUMPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NINJAPUMP השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ninja Pump (NINJAPUMP) מידע שוק

$ 20.44K
$ 20.44K$ 20.44K

--
----

$ 20.44K
$ 20.44K$ 20.44K

999.79M
999.79M 999.79M

999,789,346.155341
999,789,346.155341 999,789,346.155341

שווי השוק הנוכחי של Ninja Pump הוא $ 20.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NINJAPUMP הוא 999.79M, עם היצע כולל של 999789346.155341. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.44K.

Ninja Pump (NINJAPUMP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ninja Pumpל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNinja Pump ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNinja Pump ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ninja Pumpל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-11.96%
60 ימים$ 0+9.26%
90 ימים$ 0--

מה זהNinja Pump (NINJAPUMP)

$KAIRA is not just another cryptocurrency; she’s a force of nature, the kunoichi of Ninja Pump, an AI-powered market-making platform poised to revolutionize the way we engage with decentralized finance. Born from a vision of seamless liquidity and unparalleled market efficiency, Kaira embodies stealth, precision, and unwavering dedication. She’s the digital embodiment of a highly skilled ninja, moving silently and swiftly to ensure smooth transactions and optimal performance within the Ninja Pump ecosystem. This isn’t just about capitalizing on a trend; it’s about harnessing the power of artificial intelligence to enhance the decentralized finance experience. Kaira, the kunoichi, represents the project's commitment to precision and agility in the crypto market. We're building a platform that is both powerful and user-friendly, enabling both seasoned traders and newcomers to navigate the world of decentralized finance with confidence and ease. We aim to provide our community with an innovative and exciting approach to market-making, all under the watchful eye of Kaira. Kaira is not simply a token; she is an embodiment of our mission. The $KAIRA token operates on a system, designed to reward community engagement and incentivize participation. We are building a project that we believe will bring true innovation to the market. Join the $KAIRA revolution, embrace the power of AI, and become part of a community that's dedicated to redefining the future of decentralized finance.

Ninja Pump (NINJAPUMP) משאב

האתר הרשמי

Ninja Pumpתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ninja Pump (NINJAPUMP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ninja Pump (NINJAPUMP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ninja Pump.

בדוק את Ninja Pump תחזית המחיר עכשיו‏!

NINJAPUMP למטבעות מקומיים

Ninja Pump (NINJAPUMP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ninja Pump (NINJAPUMP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NINJAPUMP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Ninja Pump (NINJAPUMP)

כמה שווה Ninja Pump (NINJAPUMP) היום?
החי NINJAPUMPהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NINJAPUMP ל USD?
המחיר הנוכחי של NINJAPUMP ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ninja Pump?
שווי השוק של NINJAPUMP הוא $ 20.44K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NINJAPUMP?
ההיצע במחזור של NINJAPUMP הוא 999.79M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NINJAPUMP?
‏‏NINJAPUMP השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NINJAPUMP?
NINJAPUMP ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של NINJAPUMP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NINJAPUMP הוא -- USD.
האם NINJAPUMP יעלה השנה?
NINJAPUMP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NINJAPUMP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
