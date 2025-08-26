עוד על NINA

Nina סֵמֶל

Nina מחיר (NINA)

1 NINA ל USDמחיר חי:

$0.00011633
$0.00011633$0.00011633
-2.50%1D
USD
Nina (NINA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:05:53 (UTC+8)

Nina (NINA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.00872995
$ 0.00872995$ 0.00872995

-0.58%

-2.55%

-34.37%

-34.37%

Nina (NINA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NINA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NINAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00872995, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NINA השתנה ב -0.58% במהלך השעה האחרונה, -2.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-34.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nina (NINA) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Nina הוא $ 11.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NINA הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.63K.

Nina (NINA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ninaל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNina ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNina ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ninaל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.55%
30 ימים$ 0-60.04%
60 ימים$ 0-67.08%
90 ימים$ 0--

מה זהNina (NINA)

Nina is an innovative project aimed at empowering Bitcoin ($BTC) with a greater purpose, creating a sustainable and impactful ecosystem for its participants. Our goal is to provide a simple and efficient way to earn Bitcoin rewards through smart contracts and dApps, maximizing investment returns. With our staking platform, you can earn BTC rewards effortlessly by simply letting your NINA tokens work for you. Additionally, transparency is one of our top priorities, with audited and secure contracts that ensure the trust of our investors. Nina DAO allows the community to actively participate in decisions, giving members the opportunity to vote on the best actions for the growth of the project. We are also committed to social responsibility, with a charity program that will be decided through community votes, ensuring that social impact is always a priority. With a treasury focused on funding major partnerships, listings, and donations to global NGOs, Nina also has an international marketing strategy, utilizing platforms like Coinzilla ADS and partnerships with influencers to reach a global audience. Nina is designed for those who want to see their investment grow securely, confident in the most stable and secure currency in the world (BTC), efficiently and with a positive impact on the world. Join Nina and be part of this new era of financial empowerment with purpose!

Ninaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Nina (NINA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Nina (NINA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Nina.

בדוק את Nina תחזית המחיר עכשיו‏!

NINA למטבעות מקומיים

Nina (NINA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Nina (NINA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NINA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Nina (NINA)

כמה שווה Nina (NINA) היום?
החי NINAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NINA ל USD?
המחיר הנוכחי של NINA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Nina?
שווי השוק של NINA הוא $ 11.63K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NINA?
ההיצע במחזור של NINA הוא 100.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NINA?
‏‏NINA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00872995 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NINA?
NINA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של NINA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NINA הוא -- USD.
האם NINA יעלה השנה?
NINA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NINA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:05:53 (UTC+8)

כתב ויתור

