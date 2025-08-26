Nina (NINA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00872995$ 0.00872995 $ 0.00872995 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.58% שינוי מחיר (1D) -2.55% שינוי מחיר (7D) -34.37% שינוי מחיר (7D) -34.37%

Nina (NINA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NINA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NINAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00872995, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NINA השתנה ב -0.58% במהלך השעה האחרונה, -2.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-34.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nina (NINA) מידע שוק

שווי שוק $ 11.63K$ 11.63K $ 11.63K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.63K$ 11.63K $ 11.63K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Nina הוא $ 11.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NINA הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.63K.