NiHao Coin מחיר היום

מחיר NiHao Coin (NIHAO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NIHAO ל USD הוא $ 0 לכל NIHAO.

NiHao Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 13,793.47, עם היצע במחזור של 783.78M NIHAO. ב‑24 השעות האחרונות, NIHAO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00110456, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NIHAO נע ב -- בשעה האחרונה ו +10.72% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

NiHao Coin (NIHAO) מידע שוק

שווי שוק $ 13.79K$ 13.79K $ 13.79K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.60K$ 17.60K $ 17.60K אספקת מחזור 783.78M 783.78M 783.78M אספקה כוללת 783,780,112.4045331 783,780,112.4045331 783,780,112.4045331

שווי השוק הנוכחי של NiHao Coin הוא $ 13.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NIHAO הוא 783.78M, עם היצע כולל של 783780112.4045331. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.60K.