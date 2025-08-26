Night Riders (RIDERS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00460228$ 0.00460228 $ 0.00460228 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +4.35% שינוי מחיר (7D) +4.35%

Night Riders (RIDERS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RIDERS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RIDERSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00460228, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RIDERS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Night Riders (RIDERS) מידע שוק

שווי שוק $ 13.85K$ 13.85K $ 13.85K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.85K$ 13.85K $ 13.85K אספקת מחזור 795.28M 795.28M 795.28M אספקה כוללת 795,284,554.256905 795,284,554.256905 795,284,554.256905

שווי השוק הנוכחי של Night Riders הוא $ 13.85K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RIDERS הוא 795.28M, עם היצע כולל של 795284554.256905. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.85K.