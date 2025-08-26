עוד על RIDERS

Night Riders סֵמֶל

Night Riders מחיר (RIDERS)

לא רשום

1 RIDERS ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Night Riders (RIDERS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:05:36 (UTC+8)

Night Riders (RIDERS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00460228
$ 0.00460228$ 0.00460228

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.35%

+4.35%

Night Riders (RIDERS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RIDERS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RIDERSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00460228, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RIDERS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Night Riders (RIDERS) מידע שוק

$ 13.85K
$ 13.85K$ 13.85K

--
----

$ 13.85K
$ 13.85K$ 13.85K

795.28M
795.28M 795.28M

795,284,554.256905
795,284,554.256905 795,284,554.256905

שווי השוק הנוכחי של Night Riders הוא $ 13.85K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RIDERS הוא 795.28M, עם היצע כולל של 795284554.256905. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.85K.

Night Riders (RIDERS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Night Ridersל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNight Riders ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNight Riders ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Night Ridersל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-2.30%
60 ימים$ 0-20.57%
90 ימים$ 0--

מה זהNight Riders (RIDERS)

Night Riders is a unique meme token built on the Solana blockchain, drawing inspiration from The Night Riders, a book that beautifully captures the spirit of adventure, camaraderie, and perseverance. The project celebrates the essence of those who push forward, fueled by passion and imagination, especially during the quiet, late-night hours when ideas thrive. What sets Night Riders apart is its creative foundation, rooted in the artistic influence of Matt Furie, known for his iconic and whimsical style. By merging storytelling, humor, and art, the project has crafted a distinct identity that resonates with dreamers, hustlers, and visionaries who refuse to settle. Leveraging the speed, efficiency, and scalability of Solana, Night Riders offers more than just a meme token—it’s a thriving, community-driven ecosystem. This project encourages collaboration and creativity, empowering its community to embrace their individuality while fostering a sense of belonging. With a focus on blending blockchain technology with cultural and artistic elements, Night Riders invites everyone to join the ride and become part of an ever-evolving journey where imagination and innovation take center stage.

Night Riders (RIDERS) משאב

האתר הרשמי

Night Ridersתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Night Riders (RIDERS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Night Riders (RIDERS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Night Riders.

בדוק את Night Riders תחזית המחיר עכשיו‏!

RIDERS למטבעות מקומיים

Night Riders (RIDERS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Night Riders (RIDERS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RIDERS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Night Riders (RIDERS)

כמה שווה Night Riders (RIDERS) היום?
החי RIDERSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RIDERS ל USD?
המחיר הנוכחי של RIDERS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Night Riders?
שווי השוק של RIDERS הוא $ 13.85K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RIDERS?
ההיצע במחזור של RIDERS הוא 795.28M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RIDERS?
‏‏RIDERS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00460228 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RIDERS?
RIDERS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של RIDERS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RIDERS הוא -- USD.
האם RIDERS יעלה השנה?
RIDERS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RIDERS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:05:36 (UTC+8)

