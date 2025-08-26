NFTREASURE (TRESR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00106638 $ 0.00106638 $ 0.00106638 24 שעות נמוך $ 0.00113601 $ 0.00113601 $ 0.00113601 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00106638$ 0.00106638 $ 0.00106638 גבוה 24 שעות $ 0.00113601$ 0.00113601 $ 0.00113601 שיא כל הזמנים $ 0.185056$ 0.185056 $ 0.185056 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.39% שינוי מחיר (1D) -2.85% שינוי מחיר (7D) -2.95% שינוי מחיר (7D) -2.95%

NFTREASURE (TRESR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00108446. במהלך 24 השעות האחרונות, TRESR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00106638 לבין שיא של $ 0.00113601, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRESRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.185056, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRESR השתנה ב +0.39% במהלך השעה האחרונה, -2.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NFTREASURE (TRESR) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 87.86$ 87.86 $ 87.86 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 482.74K$ 482.74K $ 482.74K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 445,033,953.38 445,033,953.38 445,033,953.38

שווי השוק הנוכחי של NFTREASURE הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 87.86. ההיצע במחזור של TRESR הוא 0.00, עם היצע כולל של 445033953.38. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 482.74K.