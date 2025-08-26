NFTBooks (NFTBS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.26% שינוי מחיר (1D) -5.91% שינוי מחיר (7D) -16.57%

NFTBooks (NFTBS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NFTBS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NFTBSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NFTBS השתנה ב -0.26% במהלך השעה האחרונה, -5.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NFTBooks (NFTBS) מידע שוק

שווי שוק $ 20.13K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 38.53K אספקת מחזור 52.25T אספקה כוללת 100,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NFTBooks הוא $ 20.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NFTBS הוא 52.25T, עם היצע כולל של 100000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.53K.