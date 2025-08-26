NFTBlackmarket (NBM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.06% שינוי מחיר (1D) -0.97% שינוי מחיר (7D) -0.48% שינוי מחיר (7D) -0.48%

NFTBlackmarket (NBM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NBM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NBMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NBM השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, -0.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NFTBlackmarket (NBM) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 1.38$ 1.38 $ 1.38 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 824.25K$ 824.25K $ 824.25K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

שווי השוק הנוכחי של NFTBlackmarket הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.38. ההיצע במחזור של NBM הוא 0.00, עם היצע כולל של 1.0e+15. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 824.25K.