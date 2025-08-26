NFT Stars (NFTS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00707303 $ 0.00707303 $ 0.00707303 24 שעות נמוך $ 0.00720941 $ 0.00720941 $ 0.00720941 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00707303$ 0.00707303 $ 0.00707303 גבוה 24 שעות $ 0.00720941$ 0.00720941 $ 0.00720941 שיא כל הזמנים $ 3.09$ 3.09 $ 3.09 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.88% שינוי מחיר (7D) +1,274.26% שינוי מחיר (7D) +1,274.26%

NFT Stars (NFTS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00718602. במהלך 24 השעות האחרונות, NFTS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00707303 לבין שיא של $ 0.00720941, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NFTSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.09, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NFTS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1,274.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NFT Stars (NFTS) מידע שוק

שווי שוק $ 9.88K$ 9.88K $ 9.88K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 143.72K$ 143.72K $ 143.72K אספקת מחזור 1.37M 1.37M 1.37M אספקה כוללת 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NFT Stars הוא $ 9.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NFTS הוא 1.37M, עם היצע כולל של 20000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 143.72K.