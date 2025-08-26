עוד על CHAMP

NFT Champions סֵמֶל

NFT Champions מחיר (CHAMP)

לא רשום

1 CHAMP ל USDמחיר חי:

--
----
+0.70%1D
USD
NFT Champions (CHAMP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:07:30 (UTC+8)

NFT Champions (CHAMP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.095
$ 1.095$ 1.095

$ 0
$ 0$ 0

-0.14%

+0.63%

-1.60%

-1.60%

NFT Champions (CHAMP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHAMP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHAMPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.095, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHAMP השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, +0.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NFT Champions (CHAMP) מידע שוק

$ 84.02K
$ 84.02K$ 84.02K

--
----

$ 84.02K
$ 84.02K$ 84.02K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NFT Champions הוא $ 84.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHAMP הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 84.02K.

NFT Champions (CHAMP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של NFT Championsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNFT Champions ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNFT Champions ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של NFT Championsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.63%
30 ימים$ 0+11.56%
60 ימים$ 0-0.95%
90 ימים$ 0--

מה זהNFT Champions (CHAMP)

Collect, train, and battle with NFTs in this blockchain-based MMORPG built on Unreal Engine 4. Experience thrilling new adventures, and build an unstoppable team while exploring each region. Players can earn real money and unique rewards by playing NFT Champions. $CHAMP is the in-game currency connected to the Polygon blockchain network. Polygon is built on Ethereum and enables transactions to process much faster at a lower cost with greater reliability. You’ll be able to join forces with a friend at any time and work together throughout your journey. It’s up to you. Will you explore the world with friends, or fulfill your ambition as a lone adventurer? Whether you cautiously train your monsters or go against a raid boss for a cash prize, the choice is yours.

NFT Champions (CHAMP) משאב

האתר הרשמי

NFT Championsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה NFT Champions (CHAMP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NFT Champions (CHAMP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NFT Champions.

בדוק את NFT Champions תחזית המחיר עכשיו‏!

CHAMP למטבעות מקומיים

NFT Champions (CHAMP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של NFT Champions (CHAMP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CHAMP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על NFT Champions (CHAMP)

כמה שווה NFT Champions (CHAMP) היום?
החי CHAMPהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CHAMP ל USD?
המחיר הנוכחי של CHAMP ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של NFT Champions?
שווי השוק של CHAMP הוא $ 84.02K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CHAMP?
ההיצע במחזור של CHAMP הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CHAMP?
‏‏CHAMP השיג מחיר שיא (ATH) של 1.095 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CHAMP?
CHAMP ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CHAMP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CHAMP הוא -- USD.
האם CHAMP יעלה השנה?
CHAMP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CHAMP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:07:30 (UTC+8)

