NFT Champions (CHAMP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 1.095 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.14% שינוי מחיר (1D) +0.63% שינוי מחיר (7D) -1.60%

NFT Champions (CHAMP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHAMP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHAMPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.095, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHAMP השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, +0.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NFT Champions (CHAMP) מידע שוק

שווי שוק $ 84.02K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 84.02K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NFT Champions הוא $ 84.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHAMP הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 84.02K.