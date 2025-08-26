NFT Art Finance (NFTART) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.51% שינוי מחיר (1D) -3.04% שינוי מחיר (7D) -11.85% שינוי מחיר (7D) -11.85%

NFT Art Finance (NFTART) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NFTART נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NFTARTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NFTART השתנה ב +1.51% במהלך השעה האחרונה, -3.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NFT Art Finance (NFTART) מידע שוק

שווי שוק $ 251.90K$ 251.90K $ 251.90K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M אספקת מחזור 24,930.01T 24,930.01T 24,930.01T אספקה כוללת 1.0e+17 1.0e+17 1.0e+17

שווי השוק הנוכחי של NFT Art Finance הוא $ 251.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NFTART הוא 24,930.01T, עם היצע כולל של 1.0e+17. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.01M.