NFsTay (STAY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.121924$ 0.121924 $ 0.121924 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

NFsTay (STAY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, STAY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STAYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.121924, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STAY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NFsTay (STAY) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 35.83$ 35.83 $ 35.83 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.64K$ 1.64K $ 1.64K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 10,774,788.0 10,774,788.0 10,774,788.0

שווי השוק הנוכחי של NFsTay הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 35.83. ההיצע במחזור של STAY הוא 0.00, עם היצע כולל של 10774788.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.64K.