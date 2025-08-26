NFsTay מחיר (STAY)
NFsTay (STAY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, STAY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STAYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.121924, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, STAY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של NFsTay הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 35.83. ההיצע במחזור של STAY הוא 0.00, עם היצע כולל של 10774788.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.64K.
במהלך היום, השינוי במחיר של NFsTayל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNFsTay ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNFsTay ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של NFsTayל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ 0
|+20.42%
|60 ימים
|$ 0
|+94.95%
|90 ימים
|$ 0
|--
property management experience in the UK, NFsTay is a unique platform that integrates the realms of short-term accommodation rentals with blockchain technology. The platform offers an innovative approach to managing short-term rental properties by leveraging NFT memberships and STAY tokens. NFsTay's core offering is its NFT, which represents a membership, providing exclusive benefits and privileges to its members. By purchasing an NFT, travellers gain access to a premium travellers club, allowing them to participate in the token economy. This membership not only offers a sense of community but also provides tangible rewards that can be utilized within the NFsTay ecosystem. The STAY token serves as the digital currency within the NFsTay platform, offering a convenient and secure payment method for booking accommodations. If you don't intend to use your tokens for travel, you can sell them using the Decentralized Exchange: PancakeSwap, converting them into cash. NFsTay aims to create a seamless and rewarding experience for travellers while leveraging the power of blockchain and cryptocurrency. By integrating NFT memberships and STAY tokens into its platform, NFsTay offers an innovative solution that benefits both its members and property owners, reinforcing its commitment to revolutionizing the short-term accommodation rental industry.
