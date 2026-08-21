Nexus Trading Labs מחיר היום

מחיר Nexus Trading Labs (NEXUS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.51% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NEXUS ל USD הוא $ 0 לכל NEXUS.

Nexus Trading Labs כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 40,715, עם היצע במחזור של 100.00B NEXUS. ב‑24 השעות האחרונות, NEXUS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NEXUS נע ב -0.39% בשעה האחרונה ו +24.82% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Nexus Trading Labs (NEXUS) מידע שוק

שווי שוק $ 40.72K$ 40.72K $ 40.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.72K$ 40.72K $ 40.72K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של Nexus Trading Labs הוא $ 40.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NEXUS הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.72K.