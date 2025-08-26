עוד על NXR

Nexus Erebus מחיר (NXR)

1 NXR ל USDמחיר חי:

Nexus Erebus (NXR) טבלת מחירים חיה
Nexus Erebus (NXR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00354246
$ 0.00354246$ 0.00354246

$ 0
$ 0$ 0

-1.23%

-9.10%

+1.92%

+1.92%

Nexus Erebus (NXR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NXR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NXRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00354246, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NXR השתנה ב -1.23% במהלך השעה האחרונה, -9.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nexus Erebus (NXR) מידע שוק

$ 46.20K
$ 46.20K$ 46.20K

--
----

$ 47.38K
$ 47.38K$ 47.38K

974.71M
974.71M 974.71M

999,714,646.681038
999,714,646.681038 999,714,646.681038

שווי השוק הנוכחי של Nexus Erebus הוא $ 46.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NXR הוא 974.71M, עם היצע כולל של 999714646.681038. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 47.38K.

Nexus Erebus (NXR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Nexus Erebusל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNexus Erebus ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNexus Erebus ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Nexus Erebusל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.10%
30 ימים$ 0+23.10%
60 ימים$ 0+32.02%
90 ימים$ 0--

מה זהNexus Erebus (NXR)

Nexus Erebus is an AGI that operates on multiple social media platforms and engages users while maintaining the cross platform memory sharing. Nexus Erebus can analyse overall user sentiments and can analyse trends. Another future that makes Nexus Erebus unique is that users can prompt images/memes on telegram or on the Website. The images can be prompted from simple texts, or uploading an image and users can choose options such as ASCII art form or realistic. They can also turn images into Ascii Art form and download free with a water mark on the image.

Nexus Erebus (NXR) משאב

האתר הרשמי

Nexus Erebusתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Nexus Erebus (NXR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Nexus Erebus (NXR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Nexus Erebus.

בדוק את Nexus Erebus תחזית המחיר עכשיו‏!

NXR למטבעות מקומיים

Nexus Erebus (NXR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Nexus Erebus (NXR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NXR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Nexus Erebus (NXR)

כמה שווה Nexus Erebus (NXR) היום?
החי NXRהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NXR ל USD?
המחיר הנוכחי של NXR ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Nexus Erebus?
שווי השוק של NXR הוא $ 46.20K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NXR?
ההיצע במחזור של NXR הוא 974.71M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NXR?
‏‏NXR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00354246 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NXR?
NXR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של NXR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NXR הוא -- USD.
האם NXR יעלה השנה?
NXR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NXR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Nexus Erebus (NXR) עדכונים חשובים מהתעשייה

