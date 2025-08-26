עוד על NXS

NXS מידע על מחיר

NXS אתר רשמי

NXS טוקניומיקה

NXS תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Nexus סֵמֶל

Nexus מחיר (NXS)

לא רשום

1 NXS ל USDמחיר חי:

$0.01999588
$0.01999588$0.01999588
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Nexus (NXS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:45:31 (UTC+8)

Nexus (NXS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 13.75
$ 13.75$ 13.75

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Nexus (NXS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01999588. במהלך 24 השעות האחרונות, NXS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NXSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 13.75, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NXS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nexus (NXS) מידע שוק

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

--
----

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

80.80M
80.80M 80.80M

80,795,861.240645
80,795,861.240645 80,795,861.240645

שווי השוק הנוכחי של Nexus הוא $ 1.61M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NXS הוא 80.80M, עם היצע כולל של 80795861.240645. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.62M.

Nexus (NXS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Nexusל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNexus ל USDהיה . $ +0.0001766456.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNexus ל USDהיה $ -0.0022222201.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Nexusל USDהיה $ -0.00426448197401536.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0001766456+0.88%
60 ימים$ -0.0022222201-11.11%
90 ימים$ -0.00426448197401536-17.57%

מה זהNexus (NXS)

"Nexus is a community-driven project with the common vision of a world inspired by innovative and responsible values, expansive technology, and the fundamental quality of connection being ubiquitous, free, and available to everyone. Nexus has been mined into existence since September 23rd , 2014 with no ICO or premine.The platform is designed and intended to simplify lives, empower communities, and streamline business. The release of the Tritium Protocol in late 2019 ushered in the era of the TAO Framework being the first of the three major architectural upgrades (Tritium, Amine, & Obsidian). Nexus is a seven-layered software stack that powers a register-based process virtual machine, serving as a powerful DApp and contract platform creating value across many industries. Development is accessible via an array of industry-specific JSON-based APIs including but not limited to: encrypted communication, digital identifiers, supply chain, asset management, cryptography, & tokenization. Nexus uses post-quantum signature schemes (FALCON), and automated key management functions through a technology called 'Signature Chains'. This technology eliminates key management issues (wallet.dat's) by allowing users to access their accounts with the familiarity of a username, password and PIN. Additional technology being developed by Nexus includes a Decentralized Autonomous Organization (DAO) for governance, Safenet, a hack resistant Operating System, a decentralized satellite & mesh network all connected through a multi-dimensional chaining structure that employs sharding, low latency transaction finality, and truly decentralized multi-layer consensus. "

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Nexus (NXS) משאב

האתר הרשמי

Nexusתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Nexus (NXS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Nexus (NXS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Nexus.

בדוק את Nexus תחזית המחיר עכשיו‏!

NXS למטבעות מקומיים

Nexus (NXS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Nexus (NXS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NXS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Nexus (NXS)

כמה שווה Nexus (NXS) היום?
החי NXSהמחיר ב USD הוא 0.01999588 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NXS ל USD?
המחיר הנוכחי של NXS ל USD הוא $ 0.01999588. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Nexus?
שווי השוק של NXS הוא $ 1.61M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NXS?
ההיצע במחזור של NXS הוא 80.80M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NXS?
‏‏NXS השיג מחיר שיא (ATH) של 13.75 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NXS?
NXS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של NXS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NXS הוא -- USD.
האם NXS יעלה השנה?
NXS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NXS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:45:31 (UTC+8)

Nexus (NXS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.