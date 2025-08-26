NextPlace (SN48) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 3.81 $ 3.81 $ 3.81 24 שעות נמוך $ 4.58 $ 4.58 $ 4.58 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 3.81$ 3.81 $ 3.81 גבוה 24 שעות $ 4.58$ 4.58 $ 4.58 שיא כל הזמנים $ 5.91$ 5.91 $ 5.91 המחיר הנמוך ביותר $ 0.983289$ 0.983289 $ 0.983289 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.70% שינוי מחיר (1D) -14.09% שינוי מחיר (7D) +30.48% שינוי מחיר (7D) +30.48%

NextPlace (SN48) המחיר בזמן אמת של הוא $3.87. במהלך 24 השעות האחרונות, SN48 נסחר בטווח שבין שפל של $ 3.81 לבין שיא של $ 4.58, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN48השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.91, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.983289.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN48 השתנה ב +0.70% במהלך השעה האחרונה, -14.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+30.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NextPlace (SN48) מידע שוק

שווי שוק $ 8.32M$ 8.32M $ 8.32M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.32M$ 8.32M $ 8.32M אספקת מחזור 2.15M 2.15M 2.15M אספקה כוללת 2,149,505.722115498 2,149,505.722115498 2,149,505.722115498

שווי השוק הנוכחי של NextPlace הוא $ 8.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN48 הוא 2.15M, עם היצע כולל של 2149505.722115498. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.32M.