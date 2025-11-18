Nexgent AI מחיר היום

מחיר Nexgent AI (NEXGENT) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.45% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NEXGENT ל USD הוא -- לכל NEXGENT.

Nexgent AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 118,598, עם היצע במחזור של 794.00M NEXGENT. ב‑24 השעות האחרונות, NEXGENT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NEXGENT נע ב -0.27% בשעה האחרונה ו +6.12% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Nexgent AI (NEXGENT) מידע שוק

שווי שוק $ 118.60K$ 118.60K $ 118.60K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 143.65K$ 143.65K $ 143.65K אספקת מחזור 794.00M 794.00M 794.00M אספקה כוללת 961,680,357.6671766 961,680,357.6671766 961,680,357.6671766

שווי השוק הנוכחי של Nexgent AI הוא $ 118.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NEXGENT הוא 794.00M, עם היצע כולל של 961680357.6671766. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 143.65K.