Newrails Euro מחיר היום

מחיר Newrails Euro (EURW) בזמן אמת היום הוא $ 1.17, עם שינוי של 0.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EURW ל USD הוא $ 1.17 לכל EURW.

Newrails Euro כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 347,513, עם היצע במחזור של 297.01K EURW. ב‑24 השעות האחרונות, EURW סחר בין $ 1.17 (נמוך) ל $ 1.17 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.18, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.13.

ביצועים לטווח קצר, EURW נע ב +0.08% בשעה האחרונה ו +1.35% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 4.95M.

Newrails Euro (EURW) מידע שוק

שווי שוק $ 347.51K$ 347.51K $ 347.51K נפח (24 שעות) $ 4.95M$ 4.95M $ 4.95M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 347.51K$ 347.51K $ 347.51K אספקת מחזור 297.01K 297.01K 297.01K אספקה כוללת 297,009.1336 297,009.1336 297,009.1336

שווי השוק הנוכחי של Newrails Euro הוא $ 347.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.95M. ההיצע במחזור של EURW הוא 297.01K, עם היצע כולל של 297009.1336. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 347.51K.