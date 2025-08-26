עוד על NEW

Newmoney AI סֵמֶל

Newmoney AI מחיר (NEW)

לא רשום

1 NEW ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Newmoney AI (NEW) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:47:30 (UTC+8)

Newmoney AI (NEW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00594364
$ 0.00594364$ 0.00594364

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.82%

+0.82%

Newmoney AI (NEW) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NEW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NEWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00594364, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NEW השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Newmoney AI (NEW) מידע שוק

$ 5.71K
$ 5.71K$ 5.71K

--
----

$ 6.17K
$ 6.17K$ 6.17K

925.10M
925.10M 925.10M

999,957,467.21203
999,957,467.21203 999,957,467.21203

שווי השוק הנוכחי של Newmoney AI הוא $ 5.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NEW הוא 925.10M, עם היצע כולל של 999957467.21203. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.17K.

Newmoney AI (NEW) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Newmoney AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNewmoney AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNewmoney AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Newmoney AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+0.93%
60 ימים$ 0+39.34%
90 ימים$ 0--

מה זהNewmoney AI (NEW)

Newmoney AI is a groundbreaking financial platform that redefines how people interact with money. Powered by advanced AI, our virtual assistant, Newton, enables seamless, borderless financial transactions anytime and anywhere. Whether users want to send or request money, swap crypto, or purchase stocks, Newmoney AI integrates these actions directly into familiar platforms like WhatsApp, SMS, Telegram, and Discord — no separate apps required.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Newmoney AI (NEW) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Newmoney AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Newmoney AI (NEW) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Newmoney AI (NEW) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Newmoney AI.

בדוק את Newmoney AI תחזית המחיר עכשיו‏!

NEW למטבעות מקומיים

Newmoney AI (NEW) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Newmoney AI (NEW) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NEW הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Newmoney AI (NEW)

כמה שווה Newmoney AI (NEW) היום?
החי NEWהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NEW ל USD?
המחיר הנוכחי של NEW ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Newmoney AI?
שווי השוק של NEW הוא $ 5.71K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NEW?
ההיצע במחזור של NEW הוא 925.10M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NEW?
‏‏NEW השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00594364 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NEW?
NEW ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של NEW?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NEW הוא -- USD.
האם NEW יעלה השנה?
NEW ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NEW תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:47:30 (UTC+8)

