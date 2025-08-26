עוד על NWO

NWO מידע על מחיר

NWO אתר רשמי

NWO טוקניומיקה

NWO תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

NEW WORLD ORDER סֵמֶל

NEW WORLD ORDER מחיר (NWO)

לא רשום

1 NWO ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
NEW WORLD ORDER (NWO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:05:02 (UTC+8)

NEW WORLD ORDER (NWO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00186399
$ 0.00186399$ 0.00186399

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3.88%

+3.88%

NEW WORLD ORDER (NWO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NWO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NWOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00186399, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NWO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NEW WORLD ORDER (NWO) מידע שוק

$ 32.67K
$ 32.67K$ 32.67K

--
----

$ 32.67K
$ 32.67K$ 32.67K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NEW WORLD ORDER הוא $ 32.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NWO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.67K.

NEW WORLD ORDER (NWO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של NEW WORLD ORDERל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNEW WORLD ORDER ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNEW WORLD ORDER ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של NEW WORLD ORDERל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+20.36%
60 ימים$ 0+85.25%
90 ימים$ 0--

מה זהNEW WORLD ORDER (NWO)

THE CARDS ARE IN YOUR HAND…… JOIN FORCES WITH THE NEW WORLD ORDER AND BE THE NEW ELITE… BE A POWER BROKER OF THIS ERA…..JOIN THE MOVEMENT…….NWO WILL BE RECOGNIZED AS A LEADER IN THIS NEW ORDER OF THE ELITE……… WE ARE NOBODIES ALONE BUT TOGETHER AS COLLECTIVES WE WILL CONQUER……..JOIN THE MOVEMENT… WHERE OUR LORE IS AS RICH AS IT COMES…. WE WILL LEAVE OUR MARK ON THE BLOCKCHAIN FOREVER.. BE APART OF THIS MOVEMENT… THIS SHIFT IN THE STATUS QUO….THE BALANCE OF POWER IS SHIFTING…

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

NEW WORLD ORDER (NWO) משאב

האתר הרשמי

NEW WORLD ORDERתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה NEW WORLD ORDER (NWO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NEW WORLD ORDER (NWO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NEW WORLD ORDER.

בדוק את NEW WORLD ORDER תחזית המחיר עכשיו‏!

NWO למטבעות מקומיים

NEW WORLD ORDER (NWO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של NEW WORLD ORDER (NWO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NWO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על NEW WORLD ORDER (NWO)

כמה שווה NEW WORLD ORDER (NWO) היום?
החי NWOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NWO ל USD?
המחיר הנוכחי של NWO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של NEW WORLD ORDER?
שווי השוק של NWO הוא $ 32.67K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NWO?
ההיצע במחזור של NWO הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NWO?
‏‏NWO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00186399 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NWO?
NWO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של NWO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NWO הוא -- USD.
האם NWO יעלה השנה?
NWO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NWO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:05:02 (UTC+8)

NEW WORLD ORDER (NWO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.