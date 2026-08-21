New Vision Fund מחיר היום

מחיר New Vision Fund (NVF) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NVF ל USD הוא $ 0 לכל NVF.

New Vision Fund כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 94,059, עם היצע במחזור של 10.00B NVF. ב‑24 השעות האחרונות, NVF סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NVF נע ב -- בשעה האחרונה ו -1.95% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

New Vision Fund (NVF) מידע שוק

שווי שוק $ 94.06K$ 94.06K $ 94.06K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 94.06K$ 94.06K $ 94.06K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של New Vision Fund הוא $ 94.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NVF הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 94.06K.