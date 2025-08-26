עוד על LORIA

LORIA מידע על מחיר

LORIA אתר רשמי

LORIA טוקניומיקה

LORIA תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

New Truth Terminal סֵמֶל

New Truth Terminal מחיר (LORIA)

לא רשום

1 LORIA ל USDמחיר חי:

--
----
-9.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
New Truth Terminal (LORIA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:07:16 (UTC+8)

New Truth Terminal (LORIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.45%

-9.78%

+5.09%

+5.09%

New Truth Terminal (LORIA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LORIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LORIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LORIA השתנה ב +0.45% במהלך השעה האחרונה, -9.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

New Truth Terminal (LORIA) מידע שוק

$ 42.76K
$ 42.76K$ 42.76K

--
----

$ 42.76K
$ 42.76K$ 42.76K

997.79M
997.79M 997.79M

997,786,369.633064
997,786,369.633064 997,786,369.633064

שווי השוק הנוכחי של New Truth Terminal הוא $ 42.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LORIA הוא 997.79M, עם היצע כולל של 997786369.633064. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.76K.

New Truth Terminal (LORIA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של New Truth Terminalל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNew Truth Terminal ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNew Truth Terminal ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של New Truth Terminalל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.78%
30 ימים$ 0-14.68%
60 ימים$ 0+7.57%
90 ימים$ 0--

מה זהNew Truth Terminal (LORIA)

$Loria is a framework for weaving rich tapestries of human-AI interaction. $Loria will be Powering infinite backroom 2.0, upcoming forum and current iteration of Truth Terminal + integrating with SAN and FI. It is being built by @AndyAyrey, @ooliverse_ and @thegoodtimeline devs. This token isn't officially associated with project Loria, instead it is community owned token which shows appreciation for Loria. It is memecoin.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

New Truth Terminal (LORIA) משאב

האתר הרשמי

New Truth Terminalתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה New Truth Terminal (LORIA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות New Truth Terminal (LORIA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור New Truth Terminal.

בדוק את New Truth Terminal תחזית המחיר עכשיו‏!

LORIA למטבעות מקומיים

New Truth Terminal (LORIA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של New Truth Terminal (LORIA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LORIA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על New Truth Terminal (LORIA)

כמה שווה New Truth Terminal (LORIA) היום?
החי LORIAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LORIA ל USD?
המחיר הנוכחי של LORIA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של New Truth Terminal?
שווי השוק של LORIA הוא $ 42.76K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LORIA?
ההיצע במחזור של LORIA הוא 997.79M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LORIA?
‏‏LORIA השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LORIA?
LORIA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של LORIA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LORIA הוא -- USD.
האם LORIA יעלה השנה?
LORIA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LORIA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:07:16 (UTC+8)

New Truth Terminal (LORIA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.