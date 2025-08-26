עוד על GNOCCHI

GNOCCHI מידע על מחיר

GNOCCHI אתר רשמי

GNOCCHI טוקניומיקה

GNOCCHI תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

New Doge סֵמֶל

New Doge מחיר (GNOCCHI)

לא רשום

1 GNOCCHI ל USDמחיר חי:

--
----
-10.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
New Doge (GNOCCHI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:45:08 (UTC+8)

New Doge (GNOCCHI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00157926
$ 0.00157926$ 0.00157926

$ 0
$ 0$ 0

+0.17%

-10.24%

-0.43%

-0.43%

New Doge (GNOCCHI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GNOCCHI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GNOCCHIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00157926, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GNOCCHI השתנה ב +0.17% במהלך השעה האחרונה, -10.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

New Doge (GNOCCHI) מידע שוק

$ 60.38K
$ 60.38K$ 60.38K

--
----

$ 60.38K
$ 60.38K$ 60.38K

999.70M
999.70M 999.70M

999,703,070.938549
999,703,070.938549 999,703,070.938549

שווי השוק הנוכחי של New Doge הוא $ 60.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GNOCCHI הוא 999.70M, עם היצע כולל של 999703070.938549. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 60.38K.

New Doge (GNOCCHI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של New Dogeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNew Doge ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNew Doge ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של New Dogeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.24%
30 ימים$ 0-36.51%
60 ימים$ 0-43.76%
90 ימים$ 0--

מה זהNew Doge (GNOCCHI)

GNOCCHI is a memecoin based on a viral picture that was originally posted to the r/shiba subreddit. Gnocchi quickly became very popular because of the pose she took for her photo, which is strongly reminiscent of the original Doge meme. The Gnocchi project emerged as a community-driven initiative, aiming to leverage the viral popularity of the Shiba Inu’s image to create a token that embodies the playful and lighthearted spirit of memecoins. 

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

New Doge (GNOCCHI) משאב

האתר הרשמי

New Dogeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה New Doge (GNOCCHI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות New Doge (GNOCCHI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור New Doge.

בדוק את New Doge תחזית המחיר עכשיו‏!

GNOCCHI למטבעות מקומיים

New Doge (GNOCCHI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של New Doge (GNOCCHI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GNOCCHI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על New Doge (GNOCCHI)

כמה שווה New Doge (GNOCCHI) היום?
החי GNOCCHIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GNOCCHI ל USD?
המחיר הנוכחי של GNOCCHI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של New Doge?
שווי השוק של GNOCCHI הוא $ 60.38K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GNOCCHI?
ההיצע במחזור של GNOCCHI הוא 999.70M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GNOCCHI?
‏‏GNOCCHI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00157926 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GNOCCHI?
GNOCCHI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GNOCCHI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GNOCCHI הוא -- USD.
האם GNOCCHI יעלה השנה?
GNOCCHI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GNOCCHI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:45:08 (UTC+8)

New Doge (GNOCCHI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.