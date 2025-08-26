New Doge (GNOCCHI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 24 שעות נמוך $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00157926 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.17% שינוי מחיר (1D) -10.24% שינוי מחיר (7D) -0.43%

New Doge (GNOCCHI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GNOCCHI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GNOCCHIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00157926, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GNOCCHI השתנה ב +0.17% במהלך השעה האחרונה, -10.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

New Doge (GNOCCHI) מידע שוק

שווי שוק $ 60.38K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 60.38K אספקת מחזור 999.70M אספקה כוללת 999,703,070.938549

שווי השוק הנוכחי של New Doge הוא $ 60.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GNOCCHI הוא 999.70M, עם היצע כולל של 999703070.938549. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 60.38K.